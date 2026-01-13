Маркетплейс прикрыл лазейку после праздников: в Новосибирске изменили правила возврата

Период после новогодних праздников традиционно становится испытанием для маркетплейсов и их партнёров. Поток заказов сменяется волной возвратов, а пункты выдачи — временными складами ненужных подарков. В Новосибирске эту проблему попытались сгладить заранее: в разгар праздничного сезона Ozon изменил правила возврата товаров.

Почему маркетплейс пошёл на сокращение сроков

В новосибирских пунктах выдачи заказов Ozon в декабре и начале января действовал временный механизм поддержки продавцов. Он был направлен на снижение числа массовых возвратов товаров, которые традиционно происходят после праздников. По словам представителей маркетплейса, мера носила превентивный характер и должна была защитить бизнес партнёров от резкого увеличения обратной логистики.

После Нового года в городе, как и в других регионах России, фиксируется рост возвратов подарков. Покупатели нередко приобретают товары "на удачу", а затем возвращают их, если ожидания не совпали с реальностью. Это приводит к перегрузке пунктов выдачи, сбоям в работе и дополнительным расходам для продавцов.

Что изменилось для покупателей и продавцов

В связи с этой ситуацией Ozon ещё до начала новогодних праздников сократил стандартный срок возврата товаров. Для большинства категорий он был уменьшен с 21 до 15 дней. Для сезонных позиций, в частности новогоднего декора, срок возврата оказался ещё короче — всего семь дней.

В компании подчёркивают, что такие ограничения не были случайными.

"Новые сроки стали дополнительным инструментом поддержки продавцов", — подчеркнули в пресс-службе Ozon. По мнению маркетплейса, это позволило снизить количество необоснованных возвратов и сохранить устойчивость работы ПВЗ в пиковый период.

Как устроен процесс возвратов на Ozon

В Ozon пояснили, что ключевая задача платформы — развитие бизнеса российских производителей и предпринимателей. Именно поэтому система возвратов выстроена так, чтобы учитывать интересы продавцов, а не только покупателей. В большинстве случаев окончательное решение остаётся за партнёром маркетплейса.