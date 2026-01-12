Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После новогодних трат кошелек пустеет: рабочая схема, которая помогает восстановить бюджет

После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Экономика

После новогодних трат важно не впадать в панику, а трезво оценить свое финансовое положение, скорректировать расходы и наметить стратегию восстановления бюджета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

Она отметила, что первый шаг к финансовой стабильности — это принятие ситуации без чувства вины за перерасход. По ее словам, важно не зацикливаться на ошибках, а направить энергию на восстановление накоплений и постановку новых целей.

"Важно принять ситуацию, даже если в декабре бюджет был превышен. Необходимо отпустить чувство вины и направить усилия на восполнение резервов, постановку новых задач и уверенное движение к ним. И для этого необходимо чувствовать в себе силу и уверенность, а не испытывать вину", — подчеркнула Карпычева.

Специалист советует начать с финансового аудита декабрьских расходов, чтобы понять, где именно произошла утечка средств. Затем стоит составить реалистичный бюджет на январь и февраль, определив обязательные траты и сократив неактуальные статьи расходов. Карпычева напомнила о необходимости пересмотреть платные подписки и начать откладывать пусть даже небольшие суммы.

"Пора начинать копить деньги, даже если это будет совсем небольшая сумма, потому что, скорее всего, если вы ушли в минус, то сбережений было или мало, или недостаточно. И, конечно же, накопления помогут преодолеть возможные будущие сложности с деньгами и в целом придадут уверенности", — отметила эксперт.

Кроме того, по словам Карпычевой, важно сосредоточиться не только на контроле расходов, но и на увеличении доходов. Она советует оценить, как можно повысить заработок на текущем месте, какие новые проекты или услуги можно предложить, а также рассмотреть дополнительные источники дохода. Такой подход, отметила эксперт, укрепляет финансовую устойчивость и позволяет превратить 2026 год в период уверенного роста и реализации целей.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
