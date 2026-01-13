Отпуск выгоднее: какие месяцы без длинных праздников меняют выплаты

Для отпуска невыгодны месяцы с праздниками

Выбирать отпуск "по выплатам" выгоднее всего в те месяцы, где нет длинных праздничных разрывов.

В 2026 году такими периодами HR-специалист Александра Королева называет апрель, июль, август, сентябрь и октябрь, как сообщает сайт Москва 24.

Почему эти месяцы считаются выгодными

В этих месяцах нет официальных праздничных дней, поэтому число рабочих дней распределено ровнее, а расчёт отпускных выглядит более предсказуемо. По словам эксперта, конкретные даты внутри месяца обычно не играют решающей роли: выплаты всё равно считают от среднего дневного заработка.

Что делает отпуск невыгодным

Самыми "дорогими" для отпуска обычно оказываются месяцы с большим количеством праздников и дополнительных выходных — прежде всего январь и май. Логика такая: чем больше выходных, тем меньше рабочих дней, а значит, стоимость одного рабочего дня повышается. При этом отпускные начисляют по среднему заработку за год, а не по "повышенной" стоимости рабочего дня в конкретном месяце. В итоге человек как бы меняет более дорогие рабочие дни на усреднённую оплату.

Нюанс с февралем и мартом

Февраль и март Королева тоже относит к менее выгодным. При этом февраль выделяется отдельно: месяц короткий, поэтому цена одного рабочего дня в нём выше, и даже один день отпуска может ощутимо сказаться на бюджете.

Как увеличить отдых без лишних дней отпуска

Многие стараются присоединить отпуск к выходным — например, взять пять дней с понедельника по пятницу и получить 7-9 дней отдыха подряд. Это разрешено, но внутри компании могут быть свои правила согласования.

Важно помнить и формальное требование: одна часть отпуска в году должна быть не меньше 14 календарных дней.