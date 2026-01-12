Разбирательство за рубежом — под запретом: чем ответит структура Uniper

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление "Газпром экспорта" и запретил дочерней структуре немецкой Uniper — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH — продолжать разбирательство против российской компании за рубежом.
Об этом сообщает ТАСС.
"Газпром экспорт" просил прекратить для ответчика зарубежный спор — речь шла об арбитраже при Международной торговой палате в Женеве. Суд согласился с доводами заявителя и вынес определение в его пользу.
Если ответчик не выполнит запрет и продолжит разбирательство, суд постановил взыскать в пользу "Газпром экспорта" 45 222 835,16 евро в рублях по курсу ЦБ РФ на дату фактической уплаты. Дополнительно с компании взыскана госпошлина в размере 50 тыс. рублей.
Lubmin-Brandov Gastransport GmbH — дочерняя компания Uniper Global Commodities SE. Через эту структуру Uniper связана с активом в инфраструктуре поставок газа: ей принадлежит 20% в газопроводе OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Пропускная способность OPAL — 36 млрд куб. м газа в год.
С технической стороны OPAL эксплуатирует компания GASCADE Gastransport GmbH. Она входит в структуру SEFE — ранее эта группа называлась Gazprom Germania и была дочерней компанией "Газпрома", но затем была национализирована правительством Германии.
GASCADE контролирует 80% в проекте через W&G Transport Holding. Эта компания была совместным предприятием Wintershall Dea и "Газпрома", а в 2023 году доля была передана GASCADE.
