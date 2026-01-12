2026-й начинается с транша в обратную сторону: сколько Украина должна заплатить МВФ

12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов

Украине в 2026 году предстоит заметный платежный "коридор" по линии Международного валютного фонда, и первый из них приходится на 12 января. Внимание к таким датам растет, потому что они напрямую связаны с бюджетным планированием и переговорами о новых программах поддержки.

Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Международный валютный фонд

На этом фоне Киев уже обсуждает с фондом обновленный формат сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВФ.

Что Украина должна заплатить 12 января и сколько — за весь 2026 год

Согласно графику фонда, на 12 января 2026 года запланировано погашение 179,6 млн долларов в счет выплаты по кредиту. Речь идет о сумме 179 648 333,29 доллара.

В целом, по данным МВФ, в течение 2026 года Украина должна перечислить 2 858 914 813,37 доллара с учетом процентов по действующим обязательствам. Такие выплаты обычно распределяются по календарю и заранее закладываются в расчеты по внешнему финансированию.

Почему тема выплат снова стала центральной

Параллельно с платежами по текущей программе Киев, как сообщается, уже обратился в МВФ за новой программой. Действующая программа расширенного кредитования рассчитана на 2023-2027 годы и предусматривает общий объем 15,6 млрд долларов, при этом на данный момент Украина получила 11,45 млрд долларов.

Отдельный контекст — прогноз по потребности в внешнем финансировании: упоминается оценка общей нехватки средств в бюджете Украины на 2026-2029 годы примерно в 136,5 млрд долларов.