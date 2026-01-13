2026 год станет праздником для трудоголиков: семь мини-отпусков среди рабочих будней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Рабочий год в России будет выглядеть спокойнее для тех, кто следит за "перекроями" календаря: длинных шестидневных недель не планируется в 2026-м. Зато появится сразу семь сокращённых рабочих недель — в разные месяцы из-за переносов и праздников.

Фото: unsplash.com by William Iven
Такой расклад особенно удобен тем, кто заранее планирует отпуска, командировки и загрузку команд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Екатерину Стенякину.

Как распределились сокращённые недели

В 2026 году работать меньше обычного россияне будут в феврале, марте, апреле, мае, июне, ноябре и в самом конце декабря. Причина одна и та же: праздничные даты и переносы выходных, пишет "Царьград".

В феврале короткая неделя связана с Днём защитника Отечества. Отдых — с 21 по 23 февраля, а работать предстоит четыре дня — с 24 по 27.

В марте Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому дополнительный выходной переносится на понедельник, 9 марта. Рабочие дни — с 10 по 13 марта, то есть снова "четырёхдневка".

Ещё одна сокращённая неделя приходится на конец апреля: работать нужно с 27 по 30 апреля. Аналогичная схема повторится в мае — с 12 по 15 мая, и в июне — с 8 по 11 июня.

Отдельно выделяется ноябрь: День народного единства в 2026 году стоит в середине недели — 4 ноября (среда). В итоге неделя "ломается" пополам: два рабочих дня до праздника и два — после него.

Конец года: 31 декабря снова выходной

Отдельная приятная деталь — 31 декабря вновь сделали выходным. Это означает, что последняя рабочая неделя года станет трёхдневной, что обычно помогает закрыть дела без гонки в самый последний момент.

Стенякина объяснила, что в производственном календаре 2026 года не предусмотрены длинные рабочие недели, похожие на те, что выпадали на стык октября и ноября 2025-го.

Зачем вообще переносят выходные

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов отметил, что переносы нужны для более удобного баланса труда и отдыха в течение года. При этом общий баланс дней не меняется: в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 праздничных и выходных — столько же, сколько было в 2025-м.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
