Январский аванс пострадал из-за праздников: почему первая выплата года будет меньше обычного

Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов

График январских выплат в России зависит от сферы занятости и финансовых возможностей работодателя: кто-то получает деньги до праздников, а кто-то — лишь к середине февраля. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По его словам, график выплат в начале года зависит от особенностей организации и формы трудовых отношений. В крупных компаниях зарплату нередко перечисляют заранее, чтобы сотрудники могли использовать средства во время отдыха, тогда как в малом бизнесе выплаты часто смещаются на январь или февраль.

"Во многих организациях зарплату за декабрь выплачивают накануне праздников, чтобы люди могли спланировать отдых и расходы. В крупных структурах работники нередко получают и премии, например, в образовательной сфере накануне Нового года выдавались довольно значительные суммы. Однако в небольших компаниях или при временной занятости выплаты могут задерживаться до середины февраля", — отметил экономист.

Колташов добавил, что в российской системе оплаты труда заработная плата рассчитывается помесячно, а не по часам или неделям. Это означает, что порядок начисления аванса и окончательного расчета определяется внутренними правилами компании и может различаться даже в пределах одной отрасли.

"Зарплата у нас начисляется за месяц, а не по часам или неделям. Работодатель может рассчитать аванс за несколько рабочих дней января или за половину месяца — это внутреннее решение компании. Основная сумма за январь, как правило, перечисляется в начале февраля, после завершения расчетного периода", — заключил он.