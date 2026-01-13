Три кита, на которых рухнет бизнес в 2026 году: как избежать беды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2026-й для бизнеса превращается в год бухгалтерии, договоров и сверок
Экономика

Дорогие деньги в 2026 году, судя по сигналам Банка России и его прогнозам по инфляции и рынку труда, станут новой нормой.

Поэтому даже компании, у которых спрос выглядит стабильным, переходят в режим аккуратных расчётов: внимательно считают отсрочки платежей, осторожнее заходят в инвестиции и пересматривают экономику проектов исходя из реальной стоимости капитала. Такую оценку озвучил юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

Почему выиграют те, кто пересчитал проекты заранее

Логика проста: прежние модели, собранные под более мягкое финансирование, перестают работать. Русяев считает, что в 2026 году преимущество получат компании, которые заранее обновили допущения — от стоимости заёмных средств до сроков окупаемости — и не строят планы "по инерции". В такой среде дисциплина в управлении оборотным капиталом становится не менее важной, чем продажи, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

НДС 22%: влияние шире, чем рост цен

Параллельно меняется налоговая рамка: с 1 января 2026 года применяется ставка НДС 22%. По словам Русяева, это не только про ценники в рознице. Это ещё и про то, как бизнес оформляет поставки и авансы, как настроены учётные системы, и насколько корректно выстроены расчёты с контрагентами.

Он подчёркивает, что ошибки на этом этапе быстро превращаются в споры с налоговыми органами, поэтому подход "для галочки" здесь особенно опасен: важны и документы, и процедуры, и внутренняя сверка цепочек.

Рынок труда: вакансий больше, чем людей

Ситуация на рынке труда остаётся напряжённой: работников меньше, чем открытых позиций. Русяев обращает внимание, что низкая безработица в статистике для бизнеса означает рост конкуренции за персонал и давление на фонд оплаты труда.

"На рынке труда продолжается ситуация, когда работников меньше, чем вакансий. Низкие уровни безработицы, зафиксированные в статистике, означают для бизнеса рост конкуренции за персонал и одновременное давление на фонд оплаты труда", — отметил Русяев.

При этом регулятор, как напоминает эксперт, ожидает замедление темпов роста зарплат. Поэтому компании всё чаще выбирают альтернативы прямой "зарплатной гонке": обучение, автоматизацию, перераспределение функций. Отдельно выделяется цифровая грамотность и навыки работы с нейросетями — в 2026 году это уже воспринимается как часть обычной профподготовки, а не "экзотика для айтишников".

Логистика: обязательный ЭДО становится критичным

В международных перевозках и экспедировании ключевой разворот — обязательный электронный документооборот (ЭДО). Русяев напоминает: законы задают конкретные даты запуска реестра экспедиторов и использования электронных накладных, а значит участникам рынка нужно быть готовыми и технически, и юридически.

Те, кто не встроится в новые форматы, рискуют столкнуться с задержками грузов и сложностями при проверках. Дополнительное давление создают маршруты в сторону ЕС: там усиливается экологическое регулирование и контроль выбросов, что добавляет требований к перевозчикам и цепочкам поставок.

Маркетплейсы: на первый план выходит право

Для продавцов на маркетплейсах 2026 год связан не столько с рекламными инструментами, сколько с правилами игры. Закон о платформенной экономике, который должен вступить в силу осенью 2026 года, меняет подход к договорам, процедурам блокировок и разрешению споров.

Вместе с новой ставкой НДС, требованиями по маркировке и отчислениями за интернет-рекламу это формирует среду, где цена ошибки резко растёт. Русяев делает вывод: бизнесу выгоднее заранее привести документы и процессы в порядок, чтобы не оказаться зависимым от внезапных решений платформ или контрагентов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
