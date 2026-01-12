Возраст не помеха: в Удмуртии планируют увеличить возрастной лимит на получение регионального маткапитала

Семьи в Удмуртии, где появится третий ребёнок, могут получить региональный маткапитал в 300 тысяч рублей — и власти уже обсуждают, как расширить круг получателей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ материнский капитал

Глава республики Александр Бречалов заявил, что возрастной порог для выплаты могут поднять выше 35 лет, чтобы поддержка работала точнее и охватывала тех родителей, у кого сейчас, по региональной статистике, возникает больше социальных рисков. Об этом пишет udm-info.ru.

Что за выплата и кому она положена сейчас

Новая мера действует в Удмуртии с 1 января 2026 года. Речь идёт о единовременной выплате — региональном материнском капитале в размере 300 тысяч рублей.

Право на неё имеют родители или усыновители третьего и последующего ребёнка, если соблюдены условия:

возраст родителей — не старше 35 лет; рождение или усыновление зарегистрировано не ранее 1 января 2026 года; при одновременном рождении двойни, тройни и более детей выплата назначается на каждого ребёнка.

Почему хотят расширить возрастной ценз

Бречалов напомнил, что "федеральный критерий" для аналогичной логики поддержки — до 35 лет, но предложил пересмотреть подход на региональном уровне. Он сослался на статистику по Удмуртии: в группе 35-39 лет фиксируется наибольшее число абортов.

Он поручил проработать вопрос вместе с финансовым блоком и социальным ведомством, обращаясь к вице-премьеру и министру соцполитики Ольге Лубниной.

Что это может изменить для семей

Если возрастной порог действительно поднимут, поддержку смогут получить семьи, где родители старше 35 лет и где третий ребёнок рождается уже в более зрелом возрасте. Это может быть актуально для пар, которые:

• откладывали рождение детей из-за жилья, ипотеки и стабильности доходов;

• уже имеют двоих детей и решаются на третьего позже;

• планируют расширение семьи, но опасаются финансовой нагрузки (переезд, ремонт, детские товары, коляска, автокресло, медицина).

При этом изменение зависит от расчётов бюджета: власти должны оценить, сколько дополнительных семей попадёт под выплату и хватит ли средств.