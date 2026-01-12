Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инициатива уперлась в закон: что помешает снижению ставок по кредитам вслед за ставкой ЦБ

Привязка условий выдачи кредитов к ключевой ставке нереалистична — экономист Беляев
Экономика

Предложение обязать банки автоматически снижать кредитные ставки вслед за уменьшением ключевой ставки выглядит малореализуемым и юридически спорным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Ранее "Известия" со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого сообщили, что депутаты Госдумы намерены в 2026 году продвинуть законопроект, обязывающий банки снижать процентные ставки по кредитам вслед за уменьшением ключевой ставки Центробанка.

Беляев подчеркнул, что реализация такой инициативы сопряжена с юридическими и экономическими трудностями. По его словам, изменение процентных ставок по уже заключенным договорам невозможно без пересмотра их условий, а это противоречит базовым принципам гражданского права.

"Когда ставка по кредиту закрепляется в договоре, менять этот документ в одностороннем порядке невозможно. Здесь вступают в силу не столько экономические, сколько юридические вопросы. Подобные шаги затронут основы кредитных отношений и создадут правовую неопределенность. Реализовать такую идею без нарушения законодательства крайне сложно", — пояснил экономист.

Он отметил, что банки формируют кредитные ставки исходя из целого комплекса факторов — уровня надежности заемщика, качества залога, срока кредита и внутренней кредитной политики. По мнению Беляева, универсальное снижение ставок приведет к дисбалансу на рынке и не даст ожидаемого эффекта для экономики.

"Все эти предложения выглядят хорошо, но разбиваются о конкретику, необходимую для их воплощения. Возникает множество вопросов — на сколько снижать ставку, для каких кредитов и на каких условиях. Это делает саму идею практически невыполнимой", — отметил Беляев.

Экономист добавил, что для экономики было бы полезно снижение ключевой ставки, однако в ближайшей перспективе этого ожидать не стоит. По его словам, повышение налога на добавленную стоимость сохранит инфляцию на уровне 8–10%, а значит, у Центробанка не будет оснований для смягчения денежно-кредитной политики.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
