Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крымский мост на Новый год: пьющие подруги, 100 Дедов Морозов и пробка-невидимка
Хранение горячей и жирной еды в пластике небезопасно
Тепловое содержание Мирового океана в 2025 году выросло на 23 зеттаджоуля
Овощи, кисломолочные продукты и белок помогают восстановить ЖКТ после праздников
Госдума планирует закрепить обязательную индексацию зарплат для работодателей
Словацкие шеф-повара готовят сенсацию на зимнем фестивале еды
Врачи считают безопасным снижение веса на 4–6 кг за 4 месяца
Морской слизень Chromodoris reticulata отращивает новое тело после отделения головы
Квоты на любительскую морскую рыбалку на Камчатке в 2026 году распределены

Конфликт из-за ставок вышел на новый уровень: глава ФРС Пауэлл связывает уголовное преследование с Трампом

Главе ФРС Джерому Пауэллу грозит уголовное преследование — BBC
Экономика

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что минюст направил ФРС повестки и предупредил о возможном уголовном преследовании. По его словам, претензии связаны с показаниями, которые он давал в сенате по теме ремонта и реконструкции зданий Федрезерва. 

фрс сша
Фото: commons.wikimedia.org by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фрс сша

Сам Пауэлл считает, что расследование возникло на фоне его давнего конфликта с президентом США Дональдом Трампом из-за процентных ставок. Об этом сообщает BBC.

В чём суть претензий к Пауэллу

Пауэлл рассказал, что ведомство направило повестки в суд и поставило вопрос об уголовной ответственности из-за его выступления в комитете сената, где обсуждался многоэтапный проект обновления офисных зданий Федеральной резервной системы. По формулировкам в публикациях, речь идёт о редкой для американской практики ситуации, когда в фокусе уголовной проверки оказываются детали парламентских показаний руководителя независимого регулятора.

Отдельной линией в этой истории звучит политический фон. Пауэлл утверждает, что не видит в расследовании обычной бюрократической логики и связывает его с публичным давлением со стороны Трампа, который ранее неоднократно требовал снижения ставок.

Почему тема реконструкции зданий стала чувствительной

В США расходы на проекты федеральных учреждений нередко оказываются под пристальным вниманием законодателей: важны сметы, процедуры закупок и точность формулировок в официальных выступлениях. Если у контролирующих органов возникают сомнения, спор может перейти из плоскости политических обвинений в юридическую — через запросы документов, допросы и оценку того, соответствовали ли показания фактам и отчётности.

Для рынков и бизнеса такие новости обычно важны не только сами по себе, но и как сигнал о том, насколько острым становится противостояние вокруг независимости ФРС и её решений по ставке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика и бизнес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Выход советских авто на рынок США не удался Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Последние материалы
Ароматные густые супы заменяют легкие блюда в зимнем меню
Тепловое содержание Мирового океана в 2025 году выросло на 23 зеттаджоуля
Иголки североамериканского дикобраза мигрируют по телу жертвы к органам
Металлические и дуохромные тени станут трендом 2026
Выход советских авто на рынок США не удался
Чистка кухонной вытяжки горячей водой и содой удаляет жир и запахи — Malatec
Мировые выбросы истощают лимит CO₂ быстрее прогнозов — FUTURA
Фиолетовые шампуни нейтрализуют желтизну седых волос — Folha Vitoria
Овощи, кисломолочные продукты и белок помогают восстановить ЖКТ после праздников
Госдума планирует закрепить обязательную индексацию зарплат для работодателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.