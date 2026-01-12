Конфликт из-за ставок вышел на новый уровень: глава ФРС Пауэлл связывает уголовное преследование с Трампом

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что минюст направил ФРС повестки и предупредил о возможном уголовном преследовании. По его словам, претензии связаны с показаниями, которые он давал в сенате по теме ремонта и реконструкции зданий Федрезерва.

Фото: commons.wikimedia.org by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ фрс сша

Сам Пауэлл считает, что расследование возникло на фоне его давнего конфликта с президентом США Дональдом Трампом из-за процентных ставок. Об этом сообщает BBC.

В чём суть претензий к Пауэллу

Пауэлл рассказал, что ведомство направило повестки в суд и поставило вопрос об уголовной ответственности из-за его выступления в комитете сената, где обсуждался многоэтапный проект обновления офисных зданий Федеральной резервной системы. По формулировкам в публикациях, речь идёт о редкой для американской практики ситуации, когда в фокусе уголовной проверки оказываются детали парламентских показаний руководителя независимого регулятора.

Отдельной линией в этой истории звучит политический фон. Пауэлл утверждает, что не видит в расследовании обычной бюрократической логики и связывает его с публичным давлением со стороны Трампа, который ранее неоднократно требовал снижения ставок.

Почему тема реконструкции зданий стала чувствительной

В США расходы на проекты федеральных учреждений нередко оказываются под пристальным вниманием законодателей: важны сметы, процедуры закупок и точность формулировок в официальных выступлениях. Если у контролирующих органов возникают сомнения, спор может перейти из плоскости политических обвинений в юридическую — через запросы документов, допросы и оценку того, соответствовали ли показания фактам и отчётности.

Для рынков и бизнеса такие новости обычно важны не только сами по себе, но и как сигнал о том, насколько острым становится противостояние вокруг независимости ФРС и её решений по ставке.