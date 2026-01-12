Рубль больше не убежит: зарплаты россиян защитят от инфляции новым законом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Депутаты Госдумы готовят инициативу, которая может изменить правила игры для частных работодателей: речь идёт о ежегодной обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе. Авторы предлагают закрепить в законе не только сам принцип, но и понятные сроки, чтобы механизм работал регулярно, а не "по возможности".

Работник чертит график на маркерной доске
Фото: https://unsplash.com by Redmind Studio is licensed under Free
Работник чертит график на маркерной доске

Также устанавливается минимальная планка — индексация не ниже инфляции за предыдущий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Что предлагают изменить в Трудовом кодексе

Законопроект внесут на рассмотрение 12 января депутаты во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Поправки планируют внести в статью 134 ТК РФ, которая говорит о необходимости индексации зарплаты для сохранения покупательной способности.

Авторы указывают на проблему действующей нормы: обязанность индексировать зарплату для коммерческих работодателей прописана, но закон не фиксирует, когда именно и как часто это нужно делать. В результате в компаниях индексация может переноситься, проводиться нерегулярно или заменяться разовыми выплатами, что не всегда помогает компенсировать рост цен.

Какой порядок индексации хотят закрепить

Суть инициативы — установить понятный минимум: индексация не реже одного раза в год и не ниже уровня инфляции за прошлый год. По словам Нилова, доходы должны ежегодно догонять растущие расходы, без привязки к прибыли компании, KPI или предпринимательским прогнозам.

На фоне дискуссии звучит и рыночная статистика: ранее сообщалось, что в 2026 году 76% компаний планируют проиндексировать зарплаты сотрудникам. Авторы законопроекта фактически предлагают сделать такой подход обязательным для всех работодателей коммерческого сектора, а не только для тех, кто и так готов повышать выплаты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
