228 тонн рыбы и крабов: Камчатка дразнит рыбаков щедрыми уловами

Экономика

Любительская морская рыбалка на Камчатке в 2026 году получит чёткие ориентиры по видам и объёмам добычи. Квоты распределили так, чтобы рыбаки могли планировать выезды на участки заранее — от трески и минтая до крабов.

Рыболов
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Рыболов

В сумме на морских рыболовных участках разрешено взять свыше 228 тонн белорыбицы и крабов. Об этом сообщает Fishnews со ссылкой на региональный минрыбхоз.

Какие квоты утвердили на 2026 год

По данным ведомства, квоты для любительского лова распределили на 11 морских рыболовных участков: 5 — в Западно-Камчатской подзоне и 6 — в Петропавловско-Командорской подзоне. В 2026 году на этих акваториях можно выловить более 105 тонн белорыбицы и 122 тонны крабов.

Наибольшие объёмы по рыбным видам предусмотрены для:
. терпугов — 31,5 тонны;
. трески — 22 тонны;
. минтая — 18,4 тонны;
. камбал — 15,7 тонны;
. белокорого палтуса — 13,3 тонны.

Отдельно для любителей морской рыбалки зарезервированы лимиты по крабам:
. краб-стригун бэрди — 62,5 тонны;
. камчатский краб — 60 тонн.

Где можно ловить бесплатно, а где нужны путёвки

В минрыбхозе напомнили: граждане могут свободно и бесплатно ловить почти все виды водных биоресурсов вне рыболовных участков — если соблюдать суточные нормы вылова и использовать разрешённые орудия лова. Исключение составляют тихоокеанские лососи: их разрешено добывать только по путёвкам на рыболовных участках.

Это важно учитывать при планировании поездки: морская рыбалка с лодки или катера, подбор снастей (спиннинг, пилкеры, джиг-приманки), экипировка (непромокаемый костюм, спасжилет) и даже наличие краболовок должны совпадать с правилами конкретной акватории.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
