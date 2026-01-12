Гречневый бум в США: американцы скупают российскую крупу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В 2025 году США увеличили импорт гречки из России
Экономика

Американский рынок крупы в 2025 году неожиданно показал перестановку в привычной географии поставок. Среди импортеров стало заметно, что один из продуктов, который чаще ассоциируют с домашней кухней, снова оказался в центре торговой статистики.

Каша с гречкой и молоком в горшочке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каша с гречкой и молоком в горшочке

Речь идет о гречке, и цифры за десять месяцев заставили присмотреться к динамике внимательнее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Что изменилось в поставках гречки в США

По подсчётам агентства, в январе-октябре 2025 года российские компании отправили в США гречку на 1,8 млн долларов. Для сравнения, поставки из Канады за тот же период составили 1,6 млн долларов.

Отдельно отмечается, что это максимальная сумма закупок российской гречки американской стороной с 2022 года, когда объём покупок достигал 3,3 млн долларов. На практике такие колебания обычно связаны не с одним фактором, а с сочетанием логистики, условий контрактов и того, как переработчики и ритейл планируют запасы.

Почему гречка вообще интересна импортёрам

Гречка остаётся нишевым, но стабильным продуктом: её любят за выраженный вкус, универсальность и то, что она подходит для разных форматов — от гарнира до муки и смесей. В продовольственных цепочках это удобная позиция: товар долго хранится, легко фасуется и понятен потребителю, который ищет "простые" крупы без сложной кулинарии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
