Пенсионный парадокс: чем раньше начнёте, тем меньше усилий потребуется

Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
Экономика
Даже небольшие регулярные взносы могут со временем превратиться в ощутимую прибавку к пенсии — ключевую роль здесь играет срок накоплений. Чем раньше начать, тем меньше нужно откладывать каждый месяц, чтобы собрать заметный капитал.
 
Так высказался президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, пишет "Прайм".

Почему срок накоплений решает почти всё

По словам Белякова, длинный горизонт работает на вкладчика: при большем сроке цель достигается меньшими ежемесячными суммами. Молодые люди, которые только начинают работать, находятся в наиболее выгодной позиции — они могут наращивать капитал "на минимальных усилиях", потому что время становится их главным ресурсом.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Пример: 1 000 рублей в месяц и результат через 25 лет

В качестве ориентира Беляков привёл простой сценарий: если регулярно откладывать на счёт в ПДС по 1 000 рублей в месяц, то через 25 лет можно накопить около 2,1 млн рублей. В примере это означает, что с 18 до 43 лет можно собрать заметную сумму, не сильно меняя привычные расходы.

Дальше, по словам эксперта, накопления можно либо забрать одной суммой, либо оформить негосударственную пенсию. Варианты выплат, которые приводятся в примере: около 18 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет; около 6 тыс. рублей в месяц пожизненно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
