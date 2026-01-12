Пенсионный парадокс: чем раньше начнёте, тем меньше усилий потребуется

Почему срок накоплений решает почти всё

По словам Белякова, длинный горизонт работает на вкладчика: при большем сроке цель достигается меньшими ежемесячными суммами. Молодые люди, которые только начинают работать, находятся в наиболее выгодной позиции — они могут наращивать капитал "на минимальных усилиях", потому что время становится их главным ресурсом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Пример: 1 000 рублей в месяц и результат через 25 лет

В качестве ориентира Беляков привёл простой сценарий: если регулярно откладывать на счёт в ПДС по 1 000 рублей в месяц, то через 25 лет можно накопить около 2,1 млн рублей. В примере это означает, что с 18 до 43 лет можно собрать заметную сумму, не сильно меняя привычные расходы.

Дальше, по словам эксперта, накопления можно либо забрать одной суммой, либо оформить негосударственную пенсию. Варианты выплат, которые приводятся в примере: около 18 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет; около 6 тыс. рублей в месяц пожизненно.