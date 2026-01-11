BMW X7 и эффект бабочки: как крошечная неисправность привела к огромным финансовым потерям

BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья

История началась с мелочи, которая в премиальном автомобиле раздражает сильнее всего: опция есть, а нормально не работает. Покупатель BMW X7 из Подмосковья попытался решить вопрос стандартно — через требования к производителю, но спор быстро перерос в многолетнюю судебную эпопею.

Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BMW X7

В итоге речь зашла уже не о ремонте, а о сотнях миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Что сломалось и почему это стало поводом для суда

По данным источника, в 2021 году предприниматель купил новый кроссовер BMW X7 за 11 млн рублей. В комплектацию входил обдув спинок передних сидений, но функция работала некорректно.

Проблема, казалось бы, не относится к критическим узлам вроде двигателя, коробки передач или тормозов. Однако для нового автомобиля такого класса это считается существенным недостатком: покупатель платит за конкретный набор опций и ожидает, что климат-комфорт в салоне, вентиляция сидений и электроника будут исправны с первого дня.

Как росла сумма претензий

Как пишет Mash, суд обязал BMW начислять неустойку до замены автомобиля. По информации канала, требование не было исполнено, и к концу 2024 года сумма превышала 300 млн рублей.

Затем, по данным источника, автопроизводитель оспорил решение, его отменили, а спор дошёл до Верховного суда. Там, как утверждается, встали на сторону покупателя и отправили дело на повторное рассмотрение с указанием выплатить компенсацию. На фоне затянувшихся разбирательств сумма, по данным Mash, выросла и сейчас превышает 400 млн рублей.

Почему такие кейсы вообще возможны

В потребительских спорах итоговая сумма иногда складывается не только из стоимости товара, но и из санкций за затягивание исполнения решения. В случае с автомобилями это особенно заметно: машина дорогая, а требования могут касаться замены, сроков устранения недостатков, а также неустоек и компенсаций.

При этом важно, что в подобных историях ключевым становится не "размер поломки", а юридическая оценка: как зафиксирован дефект, как реагировал продавец/производитель и исполнялись ли судебные решения.