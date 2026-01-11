Нефтяной капкан для Кубы: Трамп требует невозможного — чем ответит Гавана

Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC

Американо-венесуэльский кризис неожиданно перекинулся на Кубу и поставил под вопрос её привычные поставки топлива. Американский лидер Дональд Трамп потребовал от Гаваны "заключить сделку", заявив, что поток венесуэльской нефти и денег для острова будет обнулён.

Кубинские власти в ответ подчеркнули, что не принимают ультиматумов и оставляют за собой право закупать топливо у любых продавцов. Об этом сообщает BBC.

Либо сделка, либо обнуление

Внимание Белого дома к Кубе усилилось после операции 3 января в Каракасе, в ходе которой американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Венесуэла считалась ключевым союзником Кубы и, как утверждается, отправляла на остров около 35 000 баррелей нефти в сутки.

Трамп заявил, что прежняя модель отношений "не будет продолжаться", и призвал Гавану "заключить сделку", не раскрывая ни условий, ни конкретных последствий в случае отказа.

Ответ Гаваны: право на импорт и отказ от давления

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что страна сохраняет "абсолютное право импортировать топливо" от любого экспортёра "без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам со стороны США". Президент Кубы также занял жёсткую позицию, подчеркнув суверенитет решений.

Известно, что США захватили уже пятый танкер, который, по их версии, перевозил венесуэльскую нефть, находящуюся под санкциями.

В условиях, когда поставки топлива — основа работы электростанций, транспорта и части промышленности, любые перебои быстро отражаются на жизни острова.