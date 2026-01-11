Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов

Танкерный манёвр? Почему нефтяные цены не испугались провокаций

Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Экономика

Резонансные события вокруг Венесуэлы и задержания нефтяных танкеров в Атлантике привлекли внимание рынков, но не привели к резкому скачку цен. Несмотря на громкие заголовки, котировки нефти отреагировали сдержанно.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Инвесторы видят в происходящем скорее фактор краткосрочной нервозности, чем сигнал к глобальному переделу рынка. Об этом пишет РГ.

Как рынок отреагировал на действия США

После сообщений о действиях американских вооружённых сил баррель Brent подорожал примерно на 5%, если отсчитывать рост от локальных минимумов. Однако в среднем повышение цен составило около 3%, что для нефтяного рынка считается умеренной реакцией.

Ключевая причина — ограниченный масштаб последствий. Под давление попали в основном поставки венесуэльской нефти и частично иранского сырья. Захваченные суда либо уже перевозили венесуэльскую нефть, либо планировали такие рейсы. Существенного влияния на глобальный баланс спроса и предложения это не оказало.

Почему российская нефть пока вне фокуса

Танкеры с российской нефтью, как отмечают аналитики, не входят в приоритетную зону интересов США. Более того, в ближайшей перспективе Вашингтон, вероятно, не будет создавать прямых препятствий для российских поставок. В текущей конфигурации США делают ставку не на силовые акции на море, а на политико-дипломатическое давление и работу с покупателями сырья.

Такой подход объясняется и расчётом на возможное урегулирование украинского конфликта. Для этого, по мнению экспертов, важнее гибкость и переговорные инструменты, чем шаги, которые выглядят громко, но малоэффективны с экономической точки зрения и лишь усиливают раздражение Москвы.

Флаги танкеров и реалии "теневого" флота

Сообщения о том, что среди задержанных судов оказались танкеры под российским флагом, не означают автоматической связи с российским экспортом. В морской торговле выбор флага часто носит сугубо прагматичный характер. Ранее популярными были флаги Либерии и Панамы, позже появились и другие варианты.

В данном случае смена флага прямо в море рассматривалась капитанами как способ снизить риски и уйти из поля зрения американских структур. Эта тактика не сработала, что лишь подчёркивает, насколько сложной и подвижной стала логистика на фоне санкций и усиленного контроля.

Риски эскалации и исторические параллели

Отдельные наблюдатели считают, что подобные действия США несут в себе элементы опасной игры.

История знает примеры, когда локальные инциденты и провокации становились спусковым крючком для куда более масштабных конфликтов. Даже если изначально причины выглядели второстепенными, последствия оказывались системными и долгосрочными.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Красота и стиль
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Наука и техника
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Последние материалы
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Карамельно-арахисовый десерт на основе печенья дать постоять несколько часов
Зимой 2026 года в моду вернулся лондонский боб с ровным срезом — Elle
Гололёд повышает риск наездов на пешеходов — травматолог Юрий Ряполов
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Домашняя маска для лица с огурцом и мёдом улучшает увлажнение кожи — Jenny
Холодный подоконник замедляет рост комнатных растений и повреждает корни — Actualno
Археологи нашли в долине Супе город цивилизации Карал, скрытый под песком — Earth
Вкусный салат с курицей, яйцом, огурцом и сухариками готовится за 15 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.