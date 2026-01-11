Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ

280 тысяч тонн — и это только начало: Мариупольский порт получил новый статус

Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Экономика

Мариупольский морской порт в 2025 году вошёл в фазу практического восстановления: предприятие наращивает обороты и параллельно обновляет инфраструктуру. На фоне этих работ порт получил дополнительные юридические и технологические возможности, включая приём иностранных судов.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

В Минтрансе ДНР считают, что у площадки есть потенциал стать одним из ключевых узлов логистики в новых регионах. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Минтрансе ДНР.

Что изменилось в 2025 году

По данным ведомства, грузооборот порта вырос до 280 тыс. тонн. Рост обеспечивается за счёт устойчивой перевалки базовых грузов — зерна, угля, кокса, руды и каолина. При этом услуги, связанные с логистикой, заявлены как комплексные: от перевалки до экспедирования и агентирования — по единой ставке, что удобно для грузовладельцев и операторов цепочек поставок.

Отдельный блок — модернизация. В 2025 году порт провёл масштабные работы, которые, в частности, позволили допустить локомотивы предприятия к маневровым операциям на железнодорожных путях общего пользования. Бригады машинистов прошли обучение и аттестацию, чтобы обеспечить работу в рамках установленных требований.

Приём иностранных судов и подготовка пункта пропуска

Одним из заметных событий стало открытие порта для приёма иностранных судов: правительство России внесло изменения в соответствующий документ. Параллельно утверждена дорожная карта по открытию морского многостороннего пункта пропуска через государственную границу — она предусматривает создание зоны таможенного контроля.

Сейчас, как отмечают в Минтрансе ДНР, порт продолжает приводить деятельность в соответствие с российскими нормами по транспортной безопасности, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Это важная часть перехода от "восстановления" к стабильной операционной модели.

Планы на 2026-2030 годы

В среднесрочной перспективе ожидается восстановление значительной части повреждённой инфраструктуры, включая складские комплексы.

Кроме того, планируется увеличить проходную осадку подходного канала угольной гавани — это должно расширить возможности по приёму и обработке грузов.

В перспективном перечне — металлопродукция, удобрения и контейнерные перевозки, то есть более широкий набор товарных категорий для мультимодальной логистики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика и бизнес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Красота и стиль
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Последние материалы
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Домашняя маска для лица с огурцом и мёдом улучшает увлажнение кожи — Jenny
Холодный подоконник замедляет рост комнатных растений и повреждает корни — Actualno
Археологи нашли в долине Супе город цивилизации Карал, скрытый под песком — Earth
Вкусный салат с курицей, яйцом, огурцом и сухариками готовится за 15 минут
Метро Шанхая стало самым длинным в мире с сетью почти 850 км
Прерывистое голодание не уменьшает висцеральный жир — InStyle
В порции в 150-200 г курицы, рыбы или тофу содержится эффективная норма белка
Скорость роста мха помогла определить время смерти 1929 года — ботаник Конрат
Штраф за перевозку детей без автокресла для водителей вырос до 5 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.