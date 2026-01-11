280 тысяч тонн — и это только начало: Мариупольский порт получил новый статус

Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда

Мариупольский морской порт в 2025 году вошёл в фазу практического восстановления: предприятие наращивает обороты и параллельно обновляет инфраструктуру. На фоне этих работ порт получил дополнительные юридические и технологические возможности, включая приём иностранных судов.

В Минтрансе ДНР считают, что у площадки есть потенциал стать одним из ключевых узлов логистики в новых регионах. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Минтрансе ДНР.

Что изменилось в 2025 году

По данным ведомства, грузооборот порта вырос до 280 тыс. тонн. Рост обеспечивается за счёт устойчивой перевалки базовых грузов — зерна, угля, кокса, руды и каолина. При этом услуги, связанные с логистикой, заявлены как комплексные: от перевалки до экспедирования и агентирования — по единой ставке, что удобно для грузовладельцев и операторов цепочек поставок.

Отдельный блок — модернизация. В 2025 году порт провёл масштабные работы, которые, в частности, позволили допустить локомотивы предприятия к маневровым операциям на железнодорожных путях общего пользования. Бригады машинистов прошли обучение и аттестацию, чтобы обеспечить работу в рамках установленных требований.

Приём иностранных судов и подготовка пункта пропуска

Одним из заметных событий стало открытие порта для приёма иностранных судов: правительство России внесло изменения в соответствующий документ. Параллельно утверждена дорожная карта по открытию морского многостороннего пункта пропуска через государственную границу — она предусматривает создание зоны таможенного контроля.

Сейчас, как отмечают в Минтрансе ДНР, порт продолжает приводить деятельность в соответствие с российскими нормами по транспортной безопасности, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Это важная часть перехода от "восстановления" к стабильной операционной модели.

Планы на 2026-2030 годы

В среднесрочной перспективе ожидается восстановление значительной части повреждённой инфраструктуры, включая складские комплексы.

Кроме того, планируется увеличить проходную осадку подходного канала угольной гавани — это должно расширить возможности по приёму и обработке грузов.

В перспективном перечне — металлопродукция, удобрения и контейнерные перевозки, то есть более широкий набор товарных категорий для мультимодальной логистики.