Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ
В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья

От деревянной куклы к кассовому королю: Буратино триумфально покоряет киноэкраны

Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
Экономика

Новая экранизация "Буратино" продолжает уверенно собирать залы и закрепилась среди самых кассовых релизов сезона. Картина уже перешагнула важную психологическую планку, которую в российском прокате берут далеко не все проекты.

Кинотеатр
Фото: unsplash.com by Brands&People is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кинотеатр

При этом фильм по-прежнему остаётся в расписании кинотеатров по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕАИС Фонда кино.

"Буратино" превысил 2 млрд рублей в российском прокате

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, суммарные кассовые сборы фильма "Буратино" с момента выхода достигли 2 млрд рублей. В этой цифре учтены не только продажи билетов на обычные сеансы, но также предпродажи и специальные показы.

Ранее сообщалось, что лента быстро набрала темп и смогла преодолеть отметку в 1 млрд рублей за первые дни проката, а теперь закрепила результат на более высокой планке. Для индустрии такие показатели важны не только как "круглая" цифра, но и как сигнал о стабильном спросе: фильм не выстрелил на старте и исчез, а продолжает собирать аудиторию.

Кто сыграл главных героев

Главную роль Буратино исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн. В образах Лисы Алисы и кота Базилио на экране появились Виктория Исакова и Александр Петров, Тортиллу сыграла Светлана Немоляева, Карабаса Барабаса — Федор Бондарчук.

Такая "звёздная" сборка актёров помогает проекту работать сразу на несколько аудиторий: семейные зрители идут за знакомой историей, а взрослые — ещё и за интересом к актёрским работам и новой интерпретации классического сюжета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
К 2026 году китайские бренды формируют новые модельные линейки для России
Авто
К 2026 году китайские бренды формируют новые модельные линейки для России
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Последние материалы
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Организму требуется 1.5-1.8 литров воды в день — Der Spiegel
Правило трёх в интерьере создаёт визуальный баланс и асимметрию — Real Simple
Сметанный соус с яйцом сохраняет рыбу сочной при запекании
Липиды и церамиды восстанавливают защитный барьер кожи — косметолог Спиридонова
Плотный тон и матовая пудра ускоряют визуальное старение кожи — Bovary
Холодный запуск в два приёма снижает износ двигателя
Белый налив относится к раннелетним сортам яблонь
Потепление на 2–3 °C запускало таяние антарктического льда в плиоцене — Earth
Подтягивание колена к локтю стоя развивает баланс и вращение — Eat This, Not That!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.