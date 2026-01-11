От деревянной куклы к кассовому королю: Буратино триумфально покоряет киноэкраны

Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность

Новая экранизация "Буратино" продолжает уверенно собирать залы и закрепилась среди самых кассовых релизов сезона. Картина уже перешагнула важную психологическую планку, которую в российском прокате берут далеко не все проекты.

Фото: unsplash.com by Brands&People is licensed under Free to use under the Unsplash License Кинотеатр

При этом фильм по-прежнему остаётся в расписании кинотеатров по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕАИС Фонда кино.

"Буратино" превысил 2 млрд рублей в российском прокате

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, суммарные кассовые сборы фильма "Буратино" с момента выхода достигли 2 млрд рублей. В этой цифре учтены не только продажи билетов на обычные сеансы, но также предпродажи и специальные показы.

Ранее сообщалось, что лента быстро набрала темп и смогла преодолеть отметку в 1 млрд рублей за первые дни проката, а теперь закрепила результат на более высокой планке. Для индустрии такие показатели важны не только как "круглая" цифра, но и как сигнал о стабильном спросе: фильм не выстрелил на старте и исчез, а продолжает собирать аудиторию.

Кто сыграл главных героев

Главную роль Буратино исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн. В образах Лисы Алисы и кота Базилио на экране появились Виктория Исакова и Александр Петров, Тортиллу сыграла Светлана Немоляева, Карабаса Барабаса — Федор Бондарчук.

Такая "звёздная" сборка актёров помогает проекту работать сразу на несколько аудиторий: семейные зрители идут за знакомой историей, а взрослые — ещё и за интересом к актёрским работам и новой интерпретации классического сюжета.