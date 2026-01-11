Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Три кнопки, которые решат всё: ставка, кредиты и рубль против авторынка

Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Экономика

Автодилеры и аналитики входят в 2026 год без иллюзий: резкого всплеска продаж новых машин никто не ждёт. После сильного 2024-го рынок заметно остыл, и в прошлом году просел почти на пятую часть.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Теперь в центре внимания остаются не столько новинки, сколько экономика — ставка, автокредиты и курс рубля. Об этом сообщает РБК.

Продажи: что было в 2024–2025 и чего ждут в 2026

В 2024 году в России продали 1,57 млн новых легковых автомобилей. По итогам 2025-го, по оценкам участников рынка, объём снизился примерно на 17-18% — до около 1,3 млн машин.

В 2026 году, как считают эксперты, динамика будет зависеть от трёх факторов: ключевой ставки, доступности автокредитов и курса рубля. Логика простая: ставка влияет на цену денег, а значит — на ежемесячный платёж по кредиту; курс отражается на стоимости импортных компонентов и машин, а также на ценниках у брендов, чьи цепочки поставок завязаны на внешние расчёты. При благоприятном сочетании условий рынок может показать умеренный рост на 3-5%.

Как меняется структура рынка: российские бренды, "китайцы" и параллельный импорт

По данным "Автостата", в 2025 году 33% рынка приходилось на отечественные марки, 5% — на белорусские, а 62% — на иностранные бренды. При этом доля китайских марок в структуре рынка превышала 52%. В 2026 году, по оценке "Автостата", российские бренды могут нарастить долю примерно до 40%, а доля "китайцев" — опуститься ниже 50% на фоне появления новых локальных брендов. Прочие участники, как ожидается, останутся близко к текущим значениям с небольшими отклонениями.

Похожую картину РБК описали в ГК "Рольф": 32% продаж новых машин приходится на традиционные российские бренды (из них около 20% — Lada), 60% — на китайские марки, ещё 8% — на автомобили по параллельному импорту, который также в основном связан с Китаем. В группе отмечают, что почти все крупные бренды из топ-10 уже локализовали производство в России или близки к финальному решению; единственным брендом из топ-10 без локализации пока остаётся Geely, но он тоже рассматривает этот вариант.

Прогноз на 2026: почему восстановление называют "техническим"

Ключевой вопрос для рынка — не только объём спроса, но и его качество: насколько он подкреплён доступным финансированием и предсказуемыми ценами. В "Рольфе" ожидают, что в 2026 году продажи будут в диапазоне 1,35-1,4 млн новых автомобилей, то есть речь идёт о мягком отскоке, а не о новом цикле роста.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
