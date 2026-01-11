Хватит платить полную стоимость: программа льготной аренды расширяется

В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья

В России обсуждают, как сделать льготную аренду жилья не точечной мерой, а более широким инструментом для семей и молодых специалистов. Сейчас такой формат отработан на Дальнем Востоке, где квартиры передают в найм по сниженной ставке за счёт бюджетной поддержки.

Следующий шаг — подготовить предложения, как перенести механизм в другие регионы. Об этом сообщает ТАСС.

Что за программа и как она устроена

Речь идёт о программе доступного арендного жилья, которая действует в Дальневосточном федеральном округе. По действующей схеме ДОМ. РФ приобретает в ДФО квартиры с готовой отделкой и мебелью, а затем передаёт их региональным операторам для сдачи в аренду.

Льготная ставка для жильцов снижается благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов. Механика оплаты также прописана заранее: первые пять лет арендаторы вносят только треть от рыночной стоимости найма, после чего сумма постепенно увеличивается так, чтобы к десятому году проживания выйти на полный платёж.

Кому это может быть полезно

Изначально задача ориентирована на тех, кто нужен регионам и часто не готов сразу брать ипотеку или покупать квартиру в новостройке. Среди потенциальных получателей льготной аренды назывались молодые специалисты, студенты и профессионалы, востребованные в субъектах ДФО.

Фактически это отдельный вариант жилищной поддержки рядом с классическими инструментами — покупкой жилья, ипотечными программами и коммерческой арендой. Плюс в том, что квартира сразу пригодна для жизни: отделка и базовая мебель уже есть, а значит, не требуются крупные траты на ремонт и обустройство на старте.

Почему тема вернулась в повестку

Строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке было поручено президентом России Владимиром Путиным по итогам Восточного экономического форума 2022 года. В поручении говорилось о строительстве не менее 10 тыс. квартир для льготной аренды.

Теперь в утверждённом правительством плане по реализации семейной и демографической политики предусмотрена подготовка предложений по масштабированию программы за пределы ДФО. Этим займутся Минфин, Минстрой, Минтруд и Минвостокразвития совместно с ДОМ. РФ и региональными властями. Срок выполнения задачи обозначен как 2027 год, по итогам должен быть представлен доклад в правительство.