Китай нажал на редкоземельный тормоз: японские контракты под угрозой

Китай пересматривает соглашения с Японией по редкоземельным элементам
Экономика

Китайские госкомпании, по данным источников, начали пересматривать работу с японскими партнёрами по редкоземельным элементам. Речь идёт не только о новых сделках, но и о возможном пересмотре уже подписанных договоров.

Редкоземельный металл
Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Редкоземельный металл

Для Японии это чувствительная тема: многие отрасли завязаны на стабильные поставки таких материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Что именно произошло

Источники в Пекине и Шанхае рассказали Kyodo, что ряд китайских государственных компаний уведомили японских контрагентов: новые контракты на поставки редкоземельных элементов заключаться не будут. Параллельно, как передаёт агентство, обсуждается и более жёсткий шаг — разрыв части действующих соглашений.

Редкоземельные элементы и продукция на их основе важны для промышленности, где нужны мощные постоянные магниты и специальные сплавы. В эту цепочку обычно попадают электроника, компоненты для электромобилей и гибридов, промышленная автоматика, оборудование связи и часть «умных» устройств.

Экспортные ограничения КНР в адрес Японии

Китай с 6 января ввёл эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения, следует из сообщения Министерства коммерции КНР. При этом, как отмечалось, конкретный перечень продукции долго оставался не до конца понятным.

 Для японских производителей риски обычно выражаются не только в дефиците, но и в усложнении логистики, росте стоимости закупок и необходимости быстрее искать альтернативы.

Реакция Токио и политическая подоплёка

8 января первый заместитель главы МИД Японии Такэхиро Фунакоси вызвал китайского посла в Токио У Цзянхао и заявил протест из-за введённых мер, сообщалось ранее. Японская сторона потребовала отменить ограничения и подчеркнула, что их применение выглядит избирательным.

Обострение отношений связывают с заявлениями японского руководства о рисках вокруг Тайваня. В ноябре 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити сказала в парламенте, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая может подтолкнуть Токио к применению силы в рамках "права на коллективную самооборону". В Пекине такие формулировки восприняли как давление и вмешательство в чувствительную для Китая тему.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
