Битва за лосось выиграна? Россия возвращает лидерство на фоне провала 2023 года

Лососёвая путина снова принесла России уверенные цифры, а рынок красной рыбы — спокойствие. В Росрыболовстве утверждают, что страна удерживает первое место в мире по добыче тихоокеанских лососей.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лосось, предназначенный для употребления в пищу

По данным ведомства, текущий объём вылова заметно выше прошлогоднего и позволяет закрывать внутренний спрос на рыбу и икру. Об этом сообщает ТАСС.

Что известно о вылове и почему это важно

В ведомстве заявили, что Россия сохраняет мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей, а вылов в ходе путины составил около 335,5 тыс. тонн — это примерно на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. Такой результат выглядит особенно показательно на фоне прошлого сезона, когда объёмы лососёвых в стране стали минимальными за последние 20 лет — 235,5 тыс. тонн.

В Росрыболовстве отдельно подчеркнули, что Россия полностью обеспечена красной рыбой и икрой. Для потребителя это обычно означает более предсказуемые поставки в розницу и общепит, а для переработчиков — возможность планировать выпуск продукции: от слабосолёного филе и стейков до пресервов и заморозки.

Динамика по годам и место России в мире

Даже при провале прошлогодних показателей Россия сохранила статус крупнейшего добытчика тихоокеанских лососей, опередив США.

В истории последних лет были и рекордные сезоны: самые высокие уловы фиксировались в 2018 году (685 тыс. тонн) и в 2023 году (609 тыс. тонн), так что нынешние цифры выглядят как уверенное восстановление после слабого 2024-го.