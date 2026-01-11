С левами прощаются: Болгария готовится к жизни в еврозоне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Болгария переживает валютную трансформацию
Экономика

Болгария переживает редкий для Европы момент "смены денег": евро и левы одновременно остаются в кошельках, кассах и ценниках. По данным Болгарского народного банка (БНБ), из обращения уже вывели больше половины левов — часть обменяли на евро, часть ушла в оплату товаров и услуг.

евро
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
евро

На практике переход сопровождается очередями и нехваткой мелких евро-купюр в небольших населённых пунктах. Об этом сообщает ТАСС.

Сколько левов осталось в обращении и сколько евро уже выпущено

БНБ отчитался, что объём болгарских левов в обращении сейчас составляет 16,1 млрд левов — это 48% от суммы, уже выведенной из оборота. Параллельно в обращение выпущены евробанкноты и евромонеты общей стоимостью €3,1 млрд.

Для обмена продолжают работать кассовые центры, где население может менять левы на евро без ограничений, причём некоторые из них открыты и по выходным. В Софии ожидание в очереди периодически растягивается более чем на два часа: в залы запускают ограниченное число людей, а остальным приходится ждать на улице при минусовой температуре.

Что будет с левами и во сколько обходится переход

Выведенные из обращения деньги — около 640 тонн банкнот и 7 700 тонн монет — планируют уничтожить. На это в бюджете предусмотрено около €1,46 млн.

Отдельная статья расходов — выпуск новых евромонет с болгарскими символами: на производство выделено €43,9 млн. Также планируется отчеканить миллион памятных и коллекционных монет номиналом €2.

Как проходит "двойное обращение" в январе

В течение января в Болгарии параллельно используются и евро, и левы, а цены в магазинах указывают сразу в двух валютах. В крупных городах, как отмечается, серьёзных сложностей с оплатой товаров и услуг не наблюдается, но в провинции и малых населённых пунктах ощущается дефицит наличных евро — прежде всего монет, а также купюр €5 и €10.

