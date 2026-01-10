Металлы, за которые конкурируют страны: ДНР заявляет о планах геологоразведки

В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы

Геологоразведка — это та часть "большой промышленности", которая обычно проходит незаметно для широкой публики, но именно с неё начинается любой разговор о новых месторождениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Редкоземельные металлы

В ДНР в 2026 году планируют запустить такую программу, причём внимание намерены уделить сырью, востребованному в современной экономике. Речь не о разовых выездах, а о работах, рассчитанных на несколько лет и разбитых на этапы. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Что именно собираются начать в 2026 году

Вице-премьер республики Владимир Ежиков рассказал, что программа геологоразведочных работ стартует в этом году и рассчитана до 2031-го. По его словам, она будет идти поэтапно, а приоритеты определяют потребности рынка, где сохраняется высокий спрос на ряд стратегически важных металлов.

На каких данных будут опираться специалисты

По словам собеседника агентства, основой станет советская геологическая база: в постсоветский период исследования в регионе заметно сократились, поэтому часть сведений нуждается в обновлении. Задача ближайших этапов — обследовать объекты, по которым требуется уточнение и пополнение данных, а также оценить их перспективность.

Отдельно отмечается, что геологоразведку планируют проводить за счёт государства — это важно, потому что такие работы обычно требуют длительного финансирования, а быстрых результатов, как правило, не обещают.