Сельхозгод на вырост: какие позиции на мировом рынке базовых продуктов Россия может удержать и улучшить

Россия готовится к продовольственной экспансии в 2026 году
Экономика

Россия, по оценке Российской академии наук, в текущем сельскохозяйственном году не только удержит, но местами и усилит позиции на мировом рынке базовых продуктов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
В докладе, с которым ознакомилось РИА Новости, говорится, что страна, вероятнее всего, сохранит лидерство по экспорту пшеницы и войдёт в тройку крупнейших поставщиков ржи, параллельно оставаясь заметным игроком по ряду других культур и продуктов животноводства.

Какие места Россия может занять в мировом экспорте

Авторы доклада РАН прогнозируют, что в 2025/2026 сельхозгоду по физическому объёму Россия способна занять следующие позиции на мировых рынках:

  1. Пшеница — 1-е место.

  2. Рожь — 3-е место.

  3. Ячмень — 4-е место.

  4. Кукуруза — 6-е место.

Такая структура говорит о том, что зерновой блок по-прежнему остаётся ключевым экспортным "двигателем", а диверсификация идёт через расширение присутствия сразу в нескольких категориях, а не только за счёт пшеницы.

Животноводство и молочка: где Россия тоже усиливает экспорт

Помимо зерна, в докладе отмечены и направления, где Россия, по оценкам учёных, сможет закрепиться в мировом рейтинге поставщиков:

• Свинина — 7-е место среди экспортёров.
• Мясо птицы — 9-е место.

В молочной группе основными экспортными товарами названы сыр и сливочное масло:

• Сыр — 8-е место среди крупнейших экспортёров.
• Сливочное масло — 11-е место.

Это отражает сдвиг от "сырьевой" модели только в сторону зерна к более широкому набору товарных категорий, включая продукты переработки и животноводства.

Куда в первую очередь растёт экспорт

Отдельный акцент доклад РАН делает на географии: основной рост экспорта, по оценке авторов, связан с поставками в дружественные страны — прежде всего государства СНГ, а также рынки Африки и Азии.

Такой вектор объясним: там выше потенциал спроса на базовые продукты питания и проще выстраивать стабильные торговые цепочки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
