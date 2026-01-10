Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хотите вторую ипотеку? Сначала посчитайте одну цифру — она решает всё

Экономика

Вторая ипотека звучит как риск, но для многих это вполне рабочий сценарий — например, когда хочется купить жильё детям, взять квартиру под сдачу или улучшить условия без продажи текущей. По закону запрета нет: один человек может иметь несколько ипотечных кредитов одновременно.

Дом
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Дом

Главный вопрос в другом — потянет ли это семейный бюджет и согласится ли банк. Об этом рассказал "Российской газете" зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Можно ли взять вторую ипотеку, если первая ещё не закрыта

С точки зрения законодательства, оформить ещё один ипотечный кредит можно, если речь идёт о рыночной ипотеке и вы подходите под требования банка. Ограничения чаще возникают не из-за норм права, а из-за банковских правил и оценки рисков: кредитор проверяет доходы, стабильность работы, кредитную историю и общую долговую нагрузку.

Именно поэтому вторая ипотека в реальности — это всегда "да, но": формально возможно, но решение будет зависеть от того, как банк посчитает вашу финансовую устойчивость.

Рыночная и льготная ипотека — в чём принципиальная разница

С обычной ипотекой всё проще: теоретически её можно брать столько раз, сколько позволяет доход и политика банка. С льготными программами другая логика: там действуют дополнительные правила и ограничения.

Также депутат отметил важное нововведение для семей: с 1 февраля 2026 года супруги, которые хотят льготный кредит, должны будут выступать созаёмщиками по одному договору, что снижает возможность "разнести" льготные ипотеки на мужа и жену.

От чего зависит решение банка

Ключевой показатель для банка — платежеспособность и долговая нагрузка. Кредитор смотрит, сможет ли человек обслуживать сразу два крупных обязательства, и сопоставляет ежемесячные платежи с доходом семьи. В расчётах учитываются не только ипотеки, но и другие кредиты, кредитные карты, рассрочки, а иногда и обязательные расходы по страховке.

Отдельно упоминается ПДН — показатель долговой нагрузки: если он выше лимитов банка, можно получить отказ даже при нормальной зарплате и без просрочек.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
