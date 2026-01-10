Цена вопроса: сколько стоит будущее архипелага Чагос

Жители островов просят Трампа остановить сделку по передаче Чагоса Маврикию

Переговоры вокруг архипелага Чагос в Индийском океане вышли на финишную прямую — и неожиданно привели в Белый дом. Представители жителей островов просят Дональда Трампа вмешаться и остановить соглашение, по которому Великобритания передаст Чагос Маврикию.

На кону — будущее базы на Диего-Гарсия и вопрос, смогут ли изгнанные островитяне когда-нибудь вернуться домой. Об этом сообщает Daily Mail.

Почему жители островов обращаются к Трампу

Первый министр "правительства Чагоса в изгнании" Мисли Мандарин направил президенту США письмо с просьбой наложить вето на план лейбористов стоимостью 30 млрд фунтов стерлингов по передаче архипелага Маврикию. В письме он называет сделку "очень невыгодной" и утверждает, что она может поставить под угрозу стратегически важную британско-американскую военную базу на острове Диего-Гарсия.

Мандарин отдельно предупреждает, что соглашение якобы создаёт риск появления у Китая "рычагов влияния" на базу. По его словам, Маврикий "будет обладать суверенитетом над каждым сантиметром американской базы".

В чём суть сделки Лондона с Маврикием

Министры настаивают, что договор нужен, чтобы обеспечить будущее базы после затянувшегося спора о суверенитете. По условиям Великобритания согласилась выплатить Маврикию около 30 млрд фунтов стерлингов в обмен на 99-летнюю аренду острова Диего-Гарсия, суверенитет над которым сейчас принадлежит Лондону.

Также подчёркивается, что договор фактически закрывает перспективу возвращения жителей Чагоса на острова, откуда их вывезли в конце 1960-х годов ради строительства военной базы.

Почему голосование в парламенте стало решающим

Письмо должно попасть в Белый дом в эти выходные — накануне важного голосования в парламенте в понедельник по договору о передаче островов Маврикию. На этой неделе правительство потерпело четыре поражения в Палате лордов по законопроектам, необходимым для заключения соглашения, но, как ожидается, министры попытаются снова провести документ в понедельник.