Одни обещания, реальность куда сложнее: состоится ли нефтяной ренессанс Трампа в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп пообещал быстро "перезапустить" нефтяную отрасль в Венесуэле. Почти сразу появились громкие цифры — от передачи США десятков миллионов баррелей до расширения операций в горизонте полутора лет.

Но реальная картина на местах гораздо сложнее: санкции, изношенная инфраструктура и дефицит техники ограничивают скорость восстановления. Об этом сообщает Sky News.

Что именно пообещал Трамп

В течение суток после операции США, приведшей к смене власти в Каракасе, Трамп обозначил приоритет — восстановить нефтяную промышленность и привлечь к этому крупнейшие американские компании.

Далее американский лидер говорил, что Венесуэла "в ближайшее время" передаст США 30-50 млн баррелей нефти, а также упоминал, что расширенные американские операции могут быть запущены менее чем через 18 месяцев.

Откуда взять 30-50 млн баррелей в короткие сроки

В краткосрочной перспективе непонятно, как именно сформируется такой объём. По данным Kpler, на хранении находится около 40 млн баррелей венесуэльской нефти, причём примерно половина — на танкерах у берегов страны: часть судов простаивает, часть пыталась пройти через ограничения.

Ситуацию осложняет блокада и санкционная логика: экспортные потоки "зажаты", а свободно ходить могут далеко не все. При этом американские поставки всё же идут через исключение для Chevron: США импортируют часть нефти, добываемой компанией в Венесуэле в рамках разрешённой схемы.

Почему срок "до 18 месяцев" считают нереалистичным

Даже если ограничения начнут ослабевать, эксперты, опрошенные Sky News, предупреждают: восстановить отрасль быстро не получится из-за хронического износа — десятилетий недофинансирования и коррупции.

Rystad оценивает, что даже при быстрой стабилизации власти потребуется 5-7 лет, чтобы в лучшем случае удвоить добычу до 2 млн баррелей в сутки, и это потребует минимум около 80 млрд фунтов инвестиций. В ICIS добавляют: вернуть прежние уровни "как в начале 2000-х" крайне трудно, потому что инфраструктура уже не та, а частные компании не всегда готовы к "невообразимо высоким" затратам.

Буровые, переработка и "сверхтяжёлая" нефть

Проблема начинается с базовой добычи. По данным Baker Hughes Rig Count Report, в 2025 году в Венесуэле было всего две действующие буровые установки. С 2019 года было 24. Десять лет назад — 67.

Дальше упирается в переработку. Значительная часть запасов в поясе Ориноко — "сверхтяжёлая" нефть, которую нужно предварительно "доводить" на специальных модернизационных установках. По словам экспертов, в стране есть четыре таких объекта, но реально работает только один, связанный с совместными проектами Chevron и госкомпании.

Хранилища переполняются и стареют

Из-за ограничений нефть скапливается в наземных резервуарах, особенно в промышленной зоне Хосе. Kayrros, отслеживающая хранилища по спутниковым снимкам, указывает: около трети резервуаров либо не используются, либо непригодны. Это создаёт риск протечек, загрязнения сырья и дополнительных расходов на ремонт.

Экология как дополнительный "счёт" отрасли

Изношенные трубы, утечки и специфика венесуэльской нефти усиливают экологическую нагрузку. Анализ Sky News по базе метановых трекеров МЭА показывает высокую интенсивность выбросов: примерно 10 кг метана на каждый добытый баррель — заметно больше, чем у сопоставимых крупных производителей.