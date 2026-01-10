Арктическая игра престолов: вот почему Вашингтон борется за Гренландию любыми способами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Вашингтон вновь жёстко обозначил свою позицию по Гренландии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не допустят присутствия России или Китая на острове и готовы установить над ним контроль любыми способами.

Гренландия
Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландия

По его словам, вопрос носит стратегический характер и напрямую связан с безопасностью США. Об этом он заявил на встрече с руководителями крупнейших нефтедобывающих компаний. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома, сообщает РБК.

Почему Гренландия стала ключевой точкой для США

Выступая перед журналистами, Трамп подчеркнул, что Вашингтон рассматривает Гренландию как критически важный элемент системы обороны. По его мнению, усиление активности России и Китая в Арктике создаёт угрозу национальной безопасности США, которую нельзя игнорировать.

Американский лидер добавил, что США готовы "что-то предпринять" в отношении острова даже без согласия его жителей. 

Потенциал Гренландии

Гренландия, обладающая стратегическим положением в Арктике, а также значительными запасами полезных ископаемых и потенциальными энергетическими ресурсами, всё чаще фигурирует в обсуждениях, связанных с геополитикой, безопасностью и доступом к сырью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
