За кулисами нефтяной войны: что стоит за амбициями Chevron в Венесуэле

Chevron планирует увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50% в ближайшие 2 года
Экономика

Американская Chevron заявила о готовности заметно увеличить добычу нефти в Венесуэле в ближайшие два года. В Вашингтоне считают, что у компании есть понятный план роста, а ключевой запрос к властям США касается не денег, а бюрократии.

Деловые люди работают
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловые люди работают

На этом фоне тема восстановления венесуэльского нефтяного сектора снова вышла в центр переговоров с участием крупнейших игроков отрасли. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт.

Что пообещала Chevron

По словам Райта, Chevron, которая давно работает в Венесуэле и сейчас считается крупнейшим производителем в стране, видит возможность нарастить выпуск нефти примерно на 50% в горизонте 18-24 месяцев. Речь идёт о масштабировании текущих проектов и более активной работе в существующих рамках, пишет ТАСС.

Какие условия нужны компании

Глава Минэнерго США уточнил, что Chevron просила у американской администрации помощи прежде всего в получении лицензий и разрешений. При этом компания не обращалась за финансированием, гарантиями или иной прямой поддержкой бюджета.

Такой акцент показывает, что основной "бутылочный горлышко" — регуляторные решения и доступ к правовым механизмам, без которых расширение деятельности затруднено.

Венесуэла снова на повестке

Ранее президент США Дональд Трамп провёл встречу в Белом доме с топ-менеджерами 17 нефтяных компаний. На ней обсуждалась потенциальная роль бизнеса в восстановлении венесуэльской нефтедобычи.

Формально речь идёт о перспективах участия компаний в проектах и условиях, при которых это возможно: от санкционных режимов и разрешительной системы до практических вопросов логистики и работы на месторождениях.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
