Чёрный список карт: какие переводы вызовут подозрения у налоговиков

Переводы на карту сами по себе не считаются нарушением — люди ежедневно отправляют деньги друзьям и родственникам. Но если по движениям средств видно, что это похоже на оплату работы или регулярный заработок, у налоговой могут возникнуть вопросы.

Критически настроенная девица с телефоном

Поэтому важно понимать, какие операции выглядят "бытовыми", а какие — как доход. Об этом агентству "Прайм" рассказал генеральный директор Национальной юридической компании "Митра" Юрий Мирзоев.

Почему ФНС может заинтересоваться переводами

По словам юриста, мониторинг нужен не для того, чтобы "наказать за любой перевод", а чтобы выявлять случаи, когда человек получает доход и не платит с него налоги. Под подозрение чаще всего попадают транзакции, которые напоминают оплату услуг или получение денег за аренду жилья.

Отдельный сигнал — когда суммы приходят от одной компании или одного источника через равные промежутки времени: такое поведение похоже на незадекларированную подработку или регулярные выплаты.

Что грозит при неуплате налога

Юрий Мирзоев отмечает, что штраф за уклонение от налогов составляет от 20 до 40% от недоплаченной суммы. По его словам, у ФНС достаточно инструментов, чтобы выявлять сомнительные поступления, поэтому разумнее заранее легализовать доход.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
