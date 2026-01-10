Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Обдув и кондиционер помогают быстро разморозить лобовое стекло — Actualno
Спрос на машино-места как инвестицию снизился во всех сегментах жилья

Золото на Comex заблистало: что заставляет цены на драгметалл расти

Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Экономика

Котировки золота снова взбудоражили рынок: в Нью-Йорке на Comex фьючерсы поднимались к новым пиковым значениям и в моменте уходили выше психологически важной отметки в $4,5 тыс. за тройскую унцию.

Рука с несколькими кольцами
Фото: https://unsplash.com by Anastacia Prokopeva is licensed under Free
Рука с несколькими кольцами

Инвесторы продолжают прятаться в "защитных" активах на фоне нервозности из-за геополитики и ожиданий по ставкам. При этом движение остаётся резким: цены могут быстро откатываться после всплесков. Об этом сообщает РИА Новости.

Что произошло на торгах и почему это привлекло внимание

По данным агентства, вечером 9 января на Comex подорожал февральский контракт на золото, а котировки в ходе сессии превысили $4 500 за унцию и обновили максимум дня. Подобные уровни рынок уже видел в конце декабря, когда золото ставило исторические рекорды на фоне спроса на "тихую гавань" и перестройки ожиданий по денежно-кредитной политике.

Один из факторов — повышенная волатильность: крупные фонды и трейдеры активно перекладываются между инструментами, реагируя на новости и статистику. Дополнительное давление на рынок могут создавать и технические причины, например ребалансировка сырьевых индексов, из-за которой краткосрочно меняются потоки в фьючерсах.

Почему золото дорожает именно сейчас

Ралли подпитывают сразу несколько сюжетов. Во-первых, сохраняется интерес к защитным активам на фоне геополитической неопределённости, в том числе вокруг Венесуэлы, которую рынок в последние недели регулярно упоминал как один из триггеров спроса на золото.

Во-вторых, ожидания по ставкам: когда инвесторы закладывают более мягкую политику центробанков и снижение доходностей, золото часто выигрывает, потому что оно не приносит купона, но становится привлекательнее на фоне падающей доходности альтернатив.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Газ
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Суп баддуцце состоит из фрикаделек, яиц, сыра и бульона
Оснащение автомобиля для зимних поездок по трассе: регистратор, трос, лопата
Плетистая роза Нью Даун цветёт всё лето без укрытия
У зелёных морских черепах нашли пластик после миграций в океане — Earth
Замена ванны на душевую кабину расширяет пространство ванной комнаты
Hubble детально изучил протопланетный диск IRAS 23077+6707
Куриная грудка в салате поможет вернуться в форму после праздников
Специальная разминка снижает риск травмы колена — The Guardian
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.