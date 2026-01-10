Золото на Comex заблистало: что заставляет цены на драгметалл расти

Котировки золота снова взбудоражили рынок: в Нью-Йорке на Comex фьючерсы поднимались к новым пиковым значениям и в моменте уходили выше психологически важной отметки в $4,5 тыс. за тройскую унцию.
Инвесторы продолжают прятаться в "защитных" активах на фоне нервозности из-за геополитики и ожиданий по ставкам. При этом движение остаётся резким: цены могут быстро откатываться после всплесков. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, вечером 9 января на Comex подорожал февральский контракт на золото, а котировки в ходе сессии превысили $4 500 за унцию и обновили максимум дня. Подобные уровни рынок уже видел в конце декабря, когда золото ставило исторические рекорды на фоне спроса на "тихую гавань" и перестройки ожиданий по денежно-кредитной политике.
Один из факторов — повышенная волатильность: крупные фонды и трейдеры активно перекладываются между инструментами, реагируя на новости и статистику. Дополнительное давление на рынок могут создавать и технические причины, например ребалансировка сырьевых индексов, из-за которой краткосрочно меняются потоки в фьючерсах.
Ралли подпитывают сразу несколько сюжетов. Во-первых, сохраняется интерес к защитным активам на фоне геополитической неопределённости, в том числе вокруг Венесуэлы, которую рынок в последние недели регулярно упоминал как один из триггеров спроса на золото.
Во-вторых, ожидания по ставкам: когда инвесторы закладывают более мягкую политику центробанков и снижение доходностей, золото часто выигрывает, потому что оно не приносит купона, но становится привлекательнее на фоне падающей доходности альтернатив.
