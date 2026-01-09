Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Обдув и кондиционер помогают быстро разморозить лобовое стекло — Actualno
Спрос на машино-места как инвестицию снизился во всех сегментах жилья
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы

Донбасс оживает: завод высоковольтных опор наращивает производство

Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Экономика

Инфраструктурное восстановление в новых регионах всё чаще упирается в простую вещь — наличие "железа" здесь и сейчас. Поэтому новости о запуске местных производств звучат не как формальность, а как сигнал, что цепочки поставок постепенно собираются на месте.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Донецкий завод высоковольтных опор уже отчитался о первых ощутимых объёмах и параллельно наращивает планы по расширению ассортимента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга ДНР.

Сколько продукции выпустили и куда она пошла

С января 2025 года предприятие произвело и отгрузило более 2 тыс. тонн оцинкованных конструкций для линий электропередачи и порталов. Основной объём направили на восстановление и реконструкцию воссоединённых субъектов России — в том числе Донбасса и Новороссии. В ведомстве также уточнили, что на заводе работает уже более 180 специалистов, а инвестор реализует программу развития на 1 млрд рублей.

Оцинкованные металлоконструкции для ЛЭП востребованы при ремонте и строительстве сетей: защитный слой цинка помогает дольше сохранять металл в условиях влаги и перепадов температур, что особенно важно для опор, порталов и узлов, работающих под нагрузкой на открытом воздухе.

Модернизация и планы по расширению номенклатуры

ДЗВО — предприятие с историей: завод основан в 1943 году. В прошлом году там провели модернизацию, включая реконструкцию цехов и обновление линии цинкования. Дополнительно было запущено производство дорожных ограждений и опор освещения — то есть завод начал закрывать не только "энергетику", но и смежные потребности инфраструктуры.

Ранее в компании "Мостовик" говорили о планах полностью запустить завод в ноябре 2025 года и расширить линейку продукцией для дорожного строительства: барьерным камнем, балками и плитами. Такой набор обычно востребован при восстановлении дорог, мостовых подходов и городского благоустройства, где важны серийные железобетонные и металлические элементы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Садоводство, цветоводство
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
Военные новости
Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Обратное течение превращает отдых на пляже в кошмар — UOL
Орхидеи нуждаются в редком поливе зимой
Блинный торт дополняют изюмом и горьким шоколадом
Упражнения в полном диапазоне предотвращают скованность плеч — The Guardian
Узкие барные стойки у окна освобождают центр кухни — Boc-maintenance
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
Зимнее проветривание теплицы снижает влажность и риск плесени — Actualno
Владельцы Lada Vesta жалуются на рывки при разгоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.