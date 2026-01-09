Донбасс оживает: завод высоковольтных опор наращивает производство

Инфраструктурное восстановление в новых регионах всё чаще упирается в простую вещь — наличие "железа" здесь и сейчас. Поэтому новости о запуске местных производств звучат не как формальность, а как сигнал, что цепочки поставок постепенно собираются на месте.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Донецкий завод высоковольтных опор уже отчитался о первых ощутимых объёмах и параллельно наращивает планы по расширению ассортимента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга ДНР.

Сколько продукции выпустили и куда она пошла

С января 2025 года предприятие произвело и отгрузило более 2 тыс. тонн оцинкованных конструкций для линий электропередачи и порталов. Основной объём направили на восстановление и реконструкцию воссоединённых субъектов России — в том числе Донбасса и Новороссии. В ведомстве также уточнили, что на заводе работает уже более 180 специалистов, а инвестор реализует программу развития на 1 млрд рублей.

Оцинкованные металлоконструкции для ЛЭП востребованы при ремонте и строительстве сетей: защитный слой цинка помогает дольше сохранять металл в условиях влаги и перепадов температур, что особенно важно для опор, порталов и узлов, работающих под нагрузкой на открытом воздухе.

Модернизация и планы по расширению номенклатуры

ДЗВО — предприятие с историей: завод основан в 1943 году. В прошлом году там провели модернизацию, включая реконструкцию цехов и обновление линии цинкования. Дополнительно было запущено производство дорожных ограждений и опор освещения — то есть завод начал закрывать не только "энергетику", но и смежные потребности инфраструктуры.

Ранее в компании "Мостовик" говорили о планах полностью запустить завод в ноябре 2025 года и расширить линейку продукцией для дорожного строительства: барьерным камнем, балками и плитами. Такой набор обычно востребован при восстановлении дорог, мостовых подходов и городского благоустройства, где важны серийные железобетонные и металлические элементы.