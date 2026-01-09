Зима хозяйничает в Германии не на шутку: что сметают с полок магазинов из-за непогоды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Зимняя погода в Германии неожиданно ударила по самым практичным покупкам: во многих строймаркетах на время исчезли мешки с дорожной солью, смеси для посыпки.

Гололедица
Фото: Own work by Simon A. Eugster is licensed under GNU Free Documentation License
Гололедица

Северо-восток Германии в пятницу оказался под влиянием штормового циклона "Элли": погода резко осложнила дорожную обстановку.

Почему соль и реагенты раскупили так быстро

Спрос на противогололёдные материалы оказался заметно выше обычного: люди массово берут соль, чтобы посыпать дорожки у домов и подъездов, а также привести в порядок дворы, пишет Rheinische Post.

Повышенный спрос фиксируют Obi, Bauhaus, Toom — по стране покупатели активнее ищут всё, что помогает справиться со снегом и скользкими тротуарами. 

Что ещё сметают с полок

В Hagebau рассказали, что продажи дорожной соли за первую неделю уже почти дотянули до уровня, который обычно набирается за весь прошлогодний месяц.

Одновременно растёт спрос на альтернативные средства для посыпки, а также на инвентарь для уборки снега — лопаты, скребки и даже санки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
