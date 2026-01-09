Зима хозяйничает в Германии не на шутку: что сметают с полок магазинов из-за непогоды

Зимняя погода в Германии неожиданно ударила по самым практичным покупкам: во многих строймаркетах на время исчезли мешки с дорожной солью, смеси для посыпки.
Северо-восток Германии в пятницу оказался под влиянием штормового циклона "Элли": погода резко осложнила дорожную обстановку.
Спрос на противогололёдные материалы оказался заметно выше обычного: люди массово берут соль, чтобы посыпать дорожки у домов и подъездов, а также привести в порядок дворы, пишет Rheinische Post.
Повышенный спрос фиксируют Obi, Bauhaus, Toom — по стране покупатели активнее ищут всё, что помогает справиться со снегом и скользкими тротуарами.
В Hagebau рассказали, что продажи дорожной соли за первую неделю уже почти дотянули до уровня, который обычно набирается за весь прошлогодний месяц.
Одновременно растёт спрос на альтернативные средства для посыпки, а также на инвентарь для уборки снега — лопаты, скребки и даже санки.
