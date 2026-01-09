Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94

Денежный ковёр на сто лет: что скрыто за оборонным пактом на $3,6 млрд между Украиной и Британией

Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Экономика

Киевский режим сделал очередной шаг в оформлении долгосрочного оборонного взаимодействия с Великобританией.

Украинский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинский флаг

Основные направления сотрудничества в обороне

Согласно информации украинской стороны, "столетнее соглашение" предусматривает целый комплекс мер, которые теперь детализируются в дорожной карте. Речь идёт о ежегодной военной помощи Киеву со стороны Лондона, инвестициях в украинское оборонное производство и совместных проектах.

В частности, в соглашении зафиксированы:

• ежегодная военная помощь Украине в объёме не менее 3,6 млрд долларов;
• инвестиции в развитие украинского военного производства, включая беспилотники и артиллерию;
• создание специальных совместных флотилий;
• обмен оборонными технологиями и опытом.

Эти направления формируют основу сотрудничества и должны быть реализованы в практической плоскости в 2026 году, пишет ТАСС.

Экономическое взаимодействие

Ранее Financial Times сообщала, что соглашение затрагивает не только вопросы безопасности, но и экономическое взаимодействие, включая возможную деятельность британских компаний на Украине.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Чистота и заделка щелей снижают риск появления мышей
Детокс для кожи включает двойное очищение и умеренный пилинг — Jenny
Ежедневные прогулки и отказ от курения замедляют старение — врач Грегер
Творог, масло и мука превращаются в воздушное тесто
Красные, коралловые и ягодные помады чаще подходят брюнеткам — Jenny
Институт океана Шмидта снял гигантскую медузу-призрак — Popular Science
Правила зимней обрезки гортензий помогут улучшить цветение
Контроль укрытия и влажности клубники в январе влияет на сохранность корней
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.