Денежный ковёр на сто лет: что скрыто за оборонным пактом на $3,6 млрд между Украиной и Британией

Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку

Киевский режим сделал очередной шаг в оформлении долгосрочного оборонного взаимодействия с Великобританией.

Основные направления сотрудничества в обороне

Согласно информации украинской стороны, "столетнее соглашение" предусматривает целый комплекс мер, которые теперь детализируются в дорожной карте. Речь идёт о ежегодной военной помощи Киеву со стороны Лондона, инвестициях в украинское оборонное производство и совместных проектах.

В частности, в соглашении зафиксированы:

• ежегодная военная помощь Украине в объёме не менее 3,6 млрд долларов;

• инвестиции в развитие украинского военного производства, включая беспилотники и артиллерию;

• создание специальных совместных флотилий;

• обмен оборонными технологиями и опытом.

Эти направления формируют основу сотрудничества и должны быть реализованы в практической плоскости в 2026 году, пишет ТАСС.

Экономическое взаимодействие

Ранее Financial Times сообщала, что соглашение затрагивает не только вопросы безопасности, но и экономическое взаимодействие, включая возможную деятельность британских компаний на Украине.