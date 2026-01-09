Денежный ковёр на сто лет: что скрыто за оборонным пактом на $3,6 млрд между Украиной и Британией

Киевский режим сделал очередной шаг в оформлении долгосрочного оборонного взаимодействия с Великобританией.
Согласно информации украинской стороны, "столетнее соглашение" предусматривает целый комплекс мер, которые теперь детализируются в дорожной карте. Речь идёт о ежегодной военной помощи Киеву со стороны Лондона, инвестициях в украинское оборонное производство и совместных проектах.
В частности, в соглашении зафиксированы:
• ежегодная военная помощь Украине в объёме не менее 3,6 млрд долларов;
• инвестиции в развитие украинского военного производства, включая беспилотники и артиллерию;
• создание специальных совместных флотилий;
• обмен оборонными технологиями и опытом.
Эти направления формируют основу сотрудничества и должны быть реализованы в практической плоскости в 2026 году, пишет ТАСС.
Ранее Financial Times сообщала, что соглашение затрагивает не только вопросы безопасности, но и экономическое взаимодействие, включая возможную деятельность британских компаний на Украине.
