Нефтяной коллапс в Венесуэле: хранилища переполнены, поставки растут, танкеры на пути в США

Нефть из Венесуэлы снова становится центром внимания — на этот раз из-за движения танкеров и риска переполнения хранилищ. Через шесть дней после американского вмешательства в Каракасе на маршруте к США уже фиксируются поставки, которые идут по исключительной схеме.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные морского трекинга и информацию Bloomberg.

Что происходит с поставками Chevron

По данным AFP, в четверг три танкера, зафрахтованные Chevron, направлялись в США с венесуэльской нефтью на борту. Ещё два судна этой же группы находились на якоре у порта нефтеперерабатывающего узла Bajo Grande на западе Венесуэлы, а шесть других шли в страну, следует из данных Bloomberg, на которые ссылается AFP.

Chevron называют единственной американской компанией, продолжающей работу в Венесуэле, и эти рейсы описываются как регулярные поставки сырья в США. При этом ключевая деталь — морской "блокирующий" режим не распространяется на суда, работающие по контрактам Chevron.

"Блокада" и нефть, которой становится слишком много

Ситуацию осложняют ограничения в отношении танкеров, связанных с венесуэльской нефтью "под санкциями". Аналитики Kpler предупреждают: именно из-за морского блокирования таких перевозок экспорт замедляется, а запасы внутри страны растут и приближаются к пределам.

Kpler оценивает, что по данным радарных снимков на 30 декабря наземные запасы превысили 22 млн баррелей — это почти половина мощностей хранения Венесуэлы. Дополнительно быстро растёт "плавающее" хранение: по спутниковой оценке Kpler, на танкерах, используемых как временные резервуары, находилось более 16 млн баррелей санкционной нефти.

Какие суда и куда идут

AFP приводит примеры конкретных маршрутов. Один из зафрахтованных танкеров Ionic Anassa после загрузки в Bajo Grande 4 января был замечен у Кубы на пути к порту Паскагула (штат Миссисипи).

Танкер Nave Photon пришёл к терминалу José 5 января и затем находился севернее Каракаса, рядом с ним следовал Mediterranean Voyager. Эти два судна, как отмечается, ожидались в порту Фрипорт (Техас).

Ещё два танкера — Minerva Gloria и Searuby — стояли на якоре у Bajo Grande: по осадке Gloria выглядел загруженным, Searuby — пустым.