Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме

Нефтяной коллапс в Венесуэле: хранилища переполнены, поставки растут, танкеры на пути в США

Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика

Нефть из Венесуэлы снова становится центром внимания — на этот раз из-за движения танкеров и риска переполнения хранилищ. Через шесть дней после американского вмешательства в Каракасе на маршруте к США уже фиксируются поставки, которые идут по исключительной схеме.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

 Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные морского трекинга и информацию Bloomberg.

Что происходит с поставками Chevron

По данным AFP, в четверг три танкера, зафрахтованные Chevron, направлялись в США с венесуэльской нефтью на борту. Ещё два судна этой же группы находились на якоре у порта нефтеперерабатывающего узла Bajo Grande на западе Венесуэлы, а шесть других шли в страну, следует из данных Bloomberg, на которые ссылается AFP.

Chevron называют единственной американской компанией, продолжающей работу в Венесуэле, и эти рейсы описываются как регулярные поставки сырья в США. При этом ключевая деталь — морской "блокирующий" режим не распространяется на суда, работающие по контрактам Chevron.

"Блокада" и нефть, которой становится слишком много

Ситуацию осложняют ограничения в отношении танкеров, связанных с венесуэльской нефтью "под санкциями". Аналитики Kpler предупреждают: именно из-за морского блокирования таких перевозок экспорт замедляется, а запасы внутри страны растут и приближаются к пределам.

Kpler оценивает, что по данным радарных снимков на 30 декабря наземные запасы превысили 22 млн баррелей — это почти половина мощностей хранения Венесуэлы. Дополнительно быстро растёт "плавающее" хранение: по спутниковой оценке Kpler, на танкерах, используемых как временные резервуары, находилось более 16 млн баррелей санкционной нефти.

Какие суда и куда идут

AFP приводит примеры конкретных маршрутов. Один из зафрахтованных танкеров Ionic Anassa после загрузки в Bajo Grande 4 января был замечен у Кубы на пути к порту Паскагула (штат Миссисипи).

Танкер Nave Photon пришёл к терминалу José 5 января и затем находился севернее Каракаса, рядом с ним следовал Mediterranean Voyager. Эти два судна, как отмечается, ожидались в порту Фрипорт (Техас).

Ещё два танкера — Minerva Gloria и Searuby — стояли на якоре у Bajo Grande: по осадке Gloria выглядел загруженным, Searuby — пустым.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Новости спорта
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Тысячелистник выдерживает штормовой ветер и дожди
Садоводство, цветоводство
Тысячелистник выдерживает штормовой ветер и дожди
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Контроль укрытия и влажности клубники в январе влияет на сохранность корней
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Домашний зимний детокс для кожи и волос включает ванны, маски и массаж
Герметичные окна часто блокируют работу вентиляции
Читта ди Кастелло сохранил городскую жизнь эпохи Возрождения
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.