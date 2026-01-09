Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефтегаз раскрыл карты: чей кошелёк толще — самые востребованные профессии

Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Экономика

Рынок труда в российской нефтегазовой отрасли остаётся неоднородным: рядом с массовыми позициями встречаются управленческие вакансии с очень высокими вилками. По оценкам, в среднем по сектору цифры выглядят уверенно, но "типичная" зарплата заметно ниже среднего значения.

проверка газовой плиты
Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru
проверка газовой плиты

Отдельно влияет формат занятости — от сменного графика до вахты и удалёнки. Об этом говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Сколько в среднем платят в нефтегазе

В период с 1 января по 30 ноября прошлого года средняя месячная зарплата в отрасли составила 102 тысячи рублей. При этом медианная зарплата — 86 тысяч рублей, то есть половина предложений находится ниже этой планки, а половина — выше.

По отдельным массовым специальностям медиана немного отличается. Для технологов и инженеров-конструкторов она составляет 90 тысяч рублей, для механиков — 110 тысяч, для геологов — 115,5 тысячи рублей в месяц.

Где самые высокие предложения

На верхнем уровне вилки выглядят существенно выше среднего по рынку. Максимальная зарплата среди вакансий зафиксирована у директора по стратегии — 600 тысяч рублей в месяц. В числе самых высокооплачиваемых также названы советник генерального директора и заместитель гендиректора по информационным технологиям — по 500 тысяч рублей.

Высокие медианные значения отмечены и у ряда прикладных ролей. В исследовании выделяют руководителей отдела логистики (240 тысяч рублей), операторов станков с ЧПУ (204 тысячи), прорабов и мастеров строительно-монтажных работ (195 тысяч), а также токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (183 тысячи) и руководителей проектов (170 тысяч рублей).

Как график работы меняет медианную зарплату

Формат занятости заметно "перенастраивает" доходы. Самая низкая медианная зарплата указана для сменного графика — 63,5 тысячи рублей. При гибком графике медиана составляет 80 тысяч, при полном дне — 86 тысяч, при удалённой работе — 100 тысяч рублей в месяц. Самый высокий показатель у вахтовиков — 140 тысяч рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
