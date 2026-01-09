500 тысяч неваляшек в год: как тамбовская игрушка завоевывает сердца в России и за рубежом

Неваляшка из Тамбовской области неожиданно получила счастливый билет за рубежом — особенно во Вьетнаме, где игрушка, по словам производителя, заметно востребована.
На фоне этой популярности предприятие "Котовские неваляшки" рассчитывает активнее закрепиться на вьетнамском направлении уже в 2026 году. Компания при этом сохраняет фокус на российском рынке, но рассматривает расширение через партнёрские каналы продаж. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Дмитрий Завидов.
Сейчас завод в основном работает на внутренний спрос, однако зарубежные продажи уже существуют — через оптовиков и дистрибьюторов. Речь идёт о поставках во Вьетнам и страны Таможенного союза, а также о продажах через посредников в Евросоюзе. Прямым экспортом предприятие пока не занимается, но именно Вьетнам руководство называет приоритетом на ближайший год.
Для производителя такой формат удобен: оптовики берут на себя логистику, часть документов и работу с торговыми сетями, а заводу проще планировать объёмы. При этом расширение в другой стране обычно требует адаптации — от упаковки и маркировки до продвижения в онлайн-каналах и на маркетплейсах.
Ранее предприятие сообщало о заметном росте интереса к неваляшке после того, как тамбовская игрушка стала главным символом проекта "Новогодняя Россия" в Национальном центре "Россия" в Москве. На этом фоне завод рассчитывает по итогам 2025 года выйти на производство 500 тысяч штук — это на 25% больше, чем годом ранее.
Важная особенность "Котовских неваляшек" в том, что игрушка по-прежнему делается с применением традиционного ручного труда. При этом линейка развивается: современные версии не ограничиваются классическим "качанием" и могут взаимодействовать с приложением для смартфона или планшета. Такой подход помогает удерживать интерес аудитории, для которой важны не только ностальгия и узнаваемость, но и дополнительные сценарии игры.
История производства началась в Котовске в 1958 году, и за десятилетия неваляшка стала узнаваемым товаром в категории "детские игрушки" и "подарки/сувениры". Сегодня продукция представлена у большинства ретейлеров детских товаров в России и странах ЕАЭС, а расширение на Вьетнам логично вписывается в стратегию "бережного экспорта" через партнёров.
Для выхода на новые рынки важны стабильное качество, понятный ассортимент и упаковка, готовая к витрине, а также способность быстро выпускать партии под сезонный спрос — например, к праздникам и пиковым покупкам в рознице.
