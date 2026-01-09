Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
500 тысяч неваляшек в год: как тамбовская игрушка завоевывает сердца в России и за рубежом

Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме
Экономика

Неваляшка из Тамбовской области неожиданно получила счастливый билет за рубежом — особенно во Вьетнаме, где игрушка, по словам производителя, заметно востребована.

русская неваляшка
Фото: kotovsktoys.ru is licensed under free for commercial use
русская неваляшка

На фоне этой популярности предприятие "Котовские неваляшки" рассчитывает активнее закрепиться на вьетнамском направлении уже в 2026 году. Компания при этом сохраняет фокус на российском рынке, но рассматривает расширение через партнёрские каналы продаж. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Дмитрий Завидов.

Почему Вьетнам стал интересным рынком для неваляшки

Сейчас завод в основном работает на внутренний спрос, однако зарубежные продажи уже существуют — через оптовиков и дистрибьюторов. Речь идёт о поставках во Вьетнам и страны Таможенного союза, а также о продажах через посредников в Евросоюзе. Прямым экспортом предприятие пока не занимается, но именно Вьетнам руководство называет приоритетом на ближайший год.

Для производителя такой формат удобен: оптовики берут на себя логистику, часть документов и работу с торговыми сетями, а заводу проще планировать объёмы. При этом расширение в другой стране обычно требует адаптации — от упаковки и маркировки до продвижения в онлайн-каналах и на маркетплейсах.

Что происходит с спросом и производственными планами

Ранее предприятие сообщало о заметном росте интереса к неваляшке после того, как тамбовская игрушка стала главным символом проекта "Новогодняя Россия" в Национальном центре "Россия" в Москве. На этом фоне завод рассчитывает по итогам 2025 года выйти на производство 500 тысяч штук — это на 25% больше, чем годом ранее.

Важная особенность "Котовских неваляшек" в том, что игрушка по-прежнему делается с применением традиционного ручного труда. При этом линейка развивается: современные версии не ограничиваются классическим "качанием" и могут взаимодействовать с приложением для смартфона или планшета. Такой подход помогает удерживать интерес аудитории, для которой важны не только ностальгия и узнаваемость, но и дополнительные сценарии игры.

Как традиционная игрушка превращается в экспортный продукт

История производства началась в Котовске в 1958 году, и за десятилетия неваляшка стала узнаваемым товаром в категории "детские игрушки" и "подарки/сувениры". Сегодня продукция представлена у большинства ретейлеров детских товаров в России и странах ЕАЭС, а расширение на Вьетнам логично вписывается в стратегию "бережного экспорта" через партнёров.

Для выхода на новые рынки важны стабильное качество, понятный ассортимент и упаковка, готовая к витрине, а также способность быстро выпускать партии под сезонный спрос — например, к праздникам и пиковым покупкам в рознице.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
