Экономика

За четыре года торговая карта между Евросоюзом и Россией заметно изменилась, и это хорошо видно по экспорту. Там, где раньше работали устойчивые цепочки поставок, теперь многие компании переориентируются на другие рынки и схемы логистики.

Рука указывает на растущий финансовый график на планшете
Фото: https://unsplash.com by Towfiqu barbhuiya is licensed under Free
Рука указывает на растущий финансовый график на планшете

Статистика показывает, что падение распределилось неравномерно: одни страны потеряли больше других. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Что посчитали по данным Евростата

РИА Новости сравнило экспорт ЕС в Россию за январь-октябрь 2025 года с тем же периодом 2021-го. По этим расчётам, за десять месяцев 2025 года поставки на российский рынок составили около 25 млрд евро против 73 млрд евро в 2021 году, то есть доходы от экспорта снизились примерно на 65,3%.

Отмечается оценка совокупных "потерь" экспорта за четыре года после введения антироссийских санкций — около 48 млрд евро.

Кто пострадал сильнее всего

Среди крупнейших экспортёров в Россию наиболее заметное снижение, по подсчётам РИА Новости, пришлось на Германию: её доход от поставок упал на 73,6% — до 16,3 млрд евро.

Польша, как утверждается, сократила экспорт на 71,2% — до 4,7 млрд евро. Экспорт Франции сократился примерно на 70%, Нидерландов — примерно на 60% (в обоих случаях — до 3,7 млрд евро). У Италии снижение оценили примерно в 71% — до 3,2 млрд евро.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
