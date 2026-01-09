Азиатский вектор: экспорт пера и пуха из России переориентировался

Экспорт перьев и пуха из России в 2025 году прибавил в стоимости, а вместе с этим вырос и интерес к сырью, которое используют в текстиле и товарах для дома. За январь-ноябрь поставки стали заметно активнее по отдельным направлениям, включая Азию.

Фото: Wikimedia Commons by Kathy Büscher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ гуси

На рынке это важно не только для производителей подушек и одеял, но и для сегмента утеплителей и пуховиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

Что именно выросло и на сколько

По оценке специалистов, за 11 месяцев 2025 года Россия отгрузила за рубеж 1,7 тыс. тонн перьев птиц для набивки и пуха примерно на $21 млн. В денежном выражении экспорт увеличился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В числе крупнейших покупателей по стоимости поставок "Агроэкспорт" называет Китай, а также Германию и Польшу.

Возврат на Тайвань и ускорение по Японии

Отдельным сигналом стало возобновление экспорта на Тайвань впервые с 2021 года: за январь-ноябрь 2025-го туда отправили почти 30 тонн продукции более чем на $2 млн. Параллельно выросли поставки в Японию: если год назад за тот же период отгружали 3,5 тонны почти на $500 тыс., то в 2025 году — 9,6 тонны более чем на $1,5 млн.

Такие сдвиги обычно отражают не только спрос, но и способность поставщиков выдерживать требования к качеству, обработке и документам при международных отгрузках.