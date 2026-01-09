Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гринды способны нырять на глубину более 600 метров
Асимметричные челюсти улиткоядных змей позволяют извлекать моллюсков из раковин
Сноубордист чудом выжил в снежном плену — Pravda
В баварском Бургзинне стадо овец устроило "шопинг" в супермаркете Penny
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова

Азиатский вектор: экспорт пера и пуха из России переориентировался

Экспорт пера и пуха из России в 2025 году достиг $21 млн
Экономика

Экспорт перьев и пуха из России в 2025 году прибавил в стоимости, а вместе с этим вырос и интерес к сырью, которое используют в текстиле и товарах для дома. За январь-ноябрь поставки стали заметно активнее по отдельным направлениям, включая Азию.

гуси
Фото: Wikimedia Commons by Kathy Büscher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
гуси

На рынке это важно не только для производителей подушек и одеял, но и для сегмента утеплителей и пуховиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

Что именно выросло и на сколько

По оценке специалистов, за 11 месяцев 2025 года Россия отгрузила за рубеж 1,7 тыс. тонн перьев птиц для набивки и пуха примерно на $21 млн. В денежном выражении экспорт увеличился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В числе крупнейших покупателей по стоимости поставок "Агроэкспорт" называет Китай, а также Германию и Польшу.

Возврат на Тайвань и ускорение по Японии

Отдельным сигналом стало возобновление экспорта на Тайвань впервые с 2021 года: за январь-ноябрь 2025-го туда отправили почти 30 тонн продукции более чем на $2 млн. Параллельно выросли поставки в Японию: если год назад за тот же период отгружали 3,5 тонны почти на $500 тыс., то в 2025 году — 9,6 тонны более чем на $1,5 млн.

Такие сдвиги обычно отражают не только спрос, но и способность поставщиков выдерживать требования к качеству, обработке и документам при международных отгрузках.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Недвижимость
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Еда и рецепты
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Последние материалы
Асимметричные челюсти улиткоядных змей позволяют извлекать моллюсков из раковин
Брокколи для запеканки предварительно бланшируют 2-3 минуты для яркости и хруста
Сноубордист чудом выжил в снежном плену — Pravda
В баварском Бургзинне стадо овец устроило "шопинг" в супермаркете Penny
Очистка унитаза дрожжами и сахаром снижает известковый налёт — Chip
Поза "Собака мордой вниз" растягивает подколенные сухожилия бегунов
94% хозяев считают собаку членом семьи
Астрономы измерили массу свободно плавающей планеты KMT-2024-BLG-0792
Запекание брокколи в духовке сохраняет больше витаминов, чем варка — Daily Express
Сорт малины "Геракл" даёт плоды до самых заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.