Баварский шопинг: стадо овец ворвалось в супермаркет и устроило переполох

В баварском Бургзинне стадо овец устроило "шопинг" в супермаркете Penny
Экономика

Стадо овец в Баварии устроило неожиданный "шопинг", ворвавшись в дискаунтер и на время превратив обычное утро в маленькое представление.

Овца
Фото: pixabay.com by Rudy and Peter Skitterians, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овца

Покупатели успели и удивиться, и посмеяться, пока животные изучали проходы и тянулись к зоне касс. Больше всего досталось отделу напитков, где полки не выдержали натиска копыт. Об этом сообщает The Guardian.

Как всё началось в Бургзинне

Инцидент произошёл в муниципалитете Бургзинн во время сезонного перегона овец. Пастух гнал около 500 самок с ягнятами к зимнему укрытию, но часть животных отстала и свернула не туда.

В итоге примерно 50 овец оказались у дверей супермаркета Penny и почти сразу зашли внутрь, чем заметно оживили утренний поток покупателей.

Что делали овцы в магазине

По словам представителей сети, было сложно понять, искали ли животные еду или просто пытались согреться. Особенно их притянула зона касс — там было больше людей, света и движения.

При этом до витрин со свежими продуктами, как отмечали очевидцы, овцы так и не добрались всерьёз: вместо этого началась суета в проходах.

Разрушения в отделе напитков и реакция покупателей

Главный ущерб пришёлся на напитки: в суматохе животные сбрасывали с полок стеклянные бутылки и другие товары. На видео овцы громко блеют, но выглядят скорее любопытными, чем напуганными — как будто просто исследуют новое место. Свидетели отмечали, что большинство посетителей сохранили спокойствие и воспринимали происходящее как курьёз, а не как повод для паники.

Чем всё закончилось

Примерно через 20 минут овец аккуратно вывели наружу, и они вернулись к своему стаду. 

Компания сообщила, что не собирается выставлять пастуху счёт за ущерб или уборку, и заявила о намерении в течение года спонсировать корм для "виновников" происшествия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
