Баварский шопинг: стадо овец ворвалось в супермаркет и устроило переполох

Стадо овец в Баварии устроило неожиданный "шопинг", ворвавшись в дискаунтер и на время превратив обычное утро в маленькое представление.
Покупатели успели и удивиться, и посмеяться, пока животные изучали проходы и тянулись к зоне касс. Больше всего досталось отделу напитков, где полки не выдержали натиска копыт. Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошёл в муниципалитете Бургзинн во время сезонного перегона овец. Пастух гнал около 500 самок с ягнятами к зимнему укрытию, но часть животных отстала и свернула не туда.
В итоге примерно 50 овец оказались у дверей супермаркета Penny и почти сразу зашли внутрь, чем заметно оживили утренний поток покупателей.
По словам представителей сети, было сложно понять, искали ли животные еду или просто пытались согреться. Особенно их притянула зона касс — там было больше людей, света и движения.
При этом до витрин со свежими продуктами, как отмечали очевидцы, овцы так и не добрались всерьёз: вместо этого началась суета в проходах.
Главный ущерб пришёлся на напитки: в суматохе животные сбрасывали с полок стеклянные бутылки и другие товары. На видео овцы громко блеют, но выглядят скорее любопытными, чем напуганными — как будто просто исследуют новое место. Свидетели отмечали, что большинство посетителей сохранили спокойствие и воспринимали происходящее как курьёз, а не как повод для паники.
Примерно через 20 минут овец аккуратно вывели наружу, и они вернулись к своему стаду.
Компания сообщила, что не собирается выставлять пастуху счёт за ущерб или уборку, и заявила о намерении в течение года спонсировать корм для "виновников" происшествия.
