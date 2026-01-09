Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Энергетический парадокс: почему Европа не может отказаться от российского СПГ, несмотря на обещания

Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
Экономика

Потоки российского СПГ в европейские порты в 2025 году стали заметным фактором на газовом рынке. На фоне разговоров о поэтапном отказе от топлива из РФ статистика показывает, что торговые цепочки продолжают работать.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Это влияет и на загрузку терминалов, и на спрос на танкеры, и на дискуссии о санкциях в энергетике. Об этом сообщает The Guardian.

Что изменилось в поставках за 2025 год

По данным The Guardian, доля европейского направления в отгрузках с проекта "Ямал СПГ" выросла до 76,1% по итогам 2025 года (против 75,4% годом ранее).

При этом общий объём экспорта с "Ямал СПГ" газета оценила более чем в 15 млн тонн, а доход — примерно в €7,2 млрд. Рост поставок год к году оказался умеренным — порядка 0,7%, что подчёркивает: речь скорее о закреплении маршрутов и спроса, чем о резком скачке.
Отдельно выделяются страны-получатели.

The Guardian называет крупнейшим импортером Францию (около 6,3 млн тонн за год), далее — Бельгию, а среди крупных покупателей упоминается и Китай.

Для рынка это означает, что часть объёмов продолжает проходить через европейскую инфраструктуру — регазификационные терминалы, хранилища и контрактную логистику.

Логистика: кто и как возит арктический СПГ

Подчёркивается роль специализированных Arc7-танкеров, которые обеспечивают круглогодичный вывоз арктического СПГ. The Guardian пишет, что логистическую цепочку поддерживают, в частности, UK-базирующаяся Seapeak и греческая Dynagas, вместе перевозя свыше 70% отгрузок.

Доля Seapeak в перевозках российского СПГ в публикации оценивается в 37,3%.
На этом фоне в Великобритании обсуждаются ограничения на морские услуги для судов, перевозящих российский газ: ряд профильных медиа отмечал планы запрета на такие сервисы с 2026 года, что может ударить по "сервисной" части цепочки — страховке, сопровождению и другим услугам.

Что обещал Брюссель и как это оформляется

Евросоюз публично ставил цель отказаться от российского газа к концу 2027 года, включая СПГ.

При этом в конце 2025 года на уровне институтов ЕС обсуждались и более детальные "ступени": Совет ЕС сообщал о договорённости по правилам, предполагающим поэтапный запрет — с полным прекращением импорта российского СПГ к концу 2026 года и трубопроводного газа — осенью 2027-го (при финальном утверждении процедуры).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
