Экономическое чудо в Синьцзяне: как в сердце пустыни создали процветающую акваферму

В Синьцзяне на краю пустыни Такла-Макан начали выращивать рыбу там, где вода считается самым дефицитным ресурсом. Высокотехнологичные закрытые бассейны с постоянной фильтрацией и датчиками позволили резко нарастить выпуск продукции всего за год.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный магазин

"Искусственный водоём" может работать в экстремальном климате, почти полностью возвращая воду в оборот. Об этом сообщает CPG.

Что построили в пустыне

Рыбоводные ёмкости не похожи на привычные открытые пруды. Их делают как закрытые модули: дно и стенки изолируют от грунта водонепроницаемыми мембранами, а качество воды поддерживают круглосуточным насосным контуром и биофильтрацией. За стабильностью следят датчики: они помогают удерживать параметры вроде температуры, солёности и содержания кислорода, даже когда снаружи жара днём сменяется резким охлаждением ночью.

Именно контроль среды объясняет высокую выживаемость рыбы (99%) и возможность держать водооборот на уровне "более 90%" за счёт отстаивания и биологических фильтров, где убираются остатки корма и отходы. В таких условиях вода становится не расходным материалом, а частью управляемого цикла, без которого проект в пустыне просто не взлетел бы.

Масштаб, экономика и уязвимости модели

К 2024 году объёмы аквакультуры в регионе выросли почти до 196,5 тыс. тонн после ускоренного расширения, а проект описывается как крупный центр отрасли на северо-западе Китая. При этом подчёркивается, что масштабирование требует капитала и инфраструктуры: это не "экзотическая ферма", а промышленная схема, где эффективность держится на оборудовании, обслуживании и управлении рисками.

Однако даже при высокой технологичности пустыня остаётся непредсказуемой. В качестве примера приводится эпизод с внезапным наводнением после необычно сильных дождей, когда погибло более 600 тысяч рыб и были зафиксированы крупные потери.