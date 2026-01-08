Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%
В автомобилях с бесключевым доступом есть аварийный ключ — Car And Motor
Тариф на содержание дворов в Москве вырастет до 9,36 рубля за кв. м в 2026 году
Ирак передал Basra Oil Company управление "Западной Курной — 2", где участвует ЛУКОЙЛ
Французские фермеры протестуют в Париже из-за соглашения ЕС и МЕРКОСУР
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале Био-утка — Sciencepost

Экономическое чудо в Синьцзяне: как в сердце пустыни создали процветающую акваферму

В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Экономика

В Синьцзяне на краю пустыни Такла-Макан начали выращивать рыбу там, где вода считается самым дефицитным ресурсом. Высокотехнологичные закрытые бассейны с постоянной фильтрацией и датчиками позволили резко нарастить выпуск продукции всего за год. 

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

"Искусственный водоём" может работать в экстремальном климате, почти полностью возвращая воду в оборот. Об этом сообщает CPG.

Что построили в пустыне 

Рыбоводные ёмкости не похожи на привычные открытые пруды. Их делают как закрытые модули: дно и стенки изолируют от грунта водонепроницаемыми мембранами, а качество воды поддерживают круглосуточным насосным контуром и биофильтрацией. За стабильностью следят датчики: они помогают удерживать параметры вроде температуры, солёности и содержания кислорода, даже когда снаружи жара днём сменяется резким охлаждением ночью.

Именно контроль среды объясняет высокую выживаемость рыбы (99%) и возможность держать водооборот на уровне "более 90%" за счёт отстаивания и биологических фильтров, где убираются остатки корма и отходы. В таких условиях вода становится не расходным материалом, а частью управляемого цикла, без которого проект в пустыне просто не взлетел бы.

Масштаб, экономика и уязвимости модели

К 2024 году объёмы аквакультуры в регионе выросли почти до 196,5 тыс. тонн после ускоренного расширения, а проект описывается как крупный центр отрасли на северо-западе Китая. При этом подчёркивается, что масштабирование требует капитала и инфраструктуры: это не "экзотическая ферма", а промышленная схема, где эффективность держится на оборудовании, обслуживании и управлении рисками.

Однако даже при высокой технологичности пустыня остаётся непредсказуемой. В качестве примера приводится эпизод с внезапным наводнением после необычно сильных дождей, когда погибло более 600 тысяч рыб и были зафиксированы крупные потери.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Наука и техника
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Еда и рецепты
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
Медовик собирают из 8–10 тонких коржей для нежной структуры
Тренер разработала 10-минутный комплекс для подтянутых рук дома
Выбор теплоизоляции и оптимизация потребления сэкономят до 40% на отоплении зимой
Толстые стенки кашпо снижают перегрев корней ампельных растений
ОАЭ создаёт крупнейший подземный резерв опреснённой воды — Valdemar Medeiros
Сбои электронных датчиков возникают при скрученном пробеге
Обильные снегопады угрожают вечнозелёным растениям и кустарникам — Actualno
Ярко-красные колготки добавляют игривости строгому зимнему пальто — Harper's Bazaar
Французский луковый суп готовят с карамелизацией лука в духовке — Allrecipes
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.