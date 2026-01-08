Энергоресурсы тают на глазах: Европа поставила антирекорд по отбору газа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
Экономика

По информации Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января из европейских ПХГ были отобраны максимальные для этих дней суточные объёмы за всю историю наблюдений.

Настройка температуры котла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Настройка температуры котла

В "Газпроме" подчёркивают, что рост нагрузки на хранилища совпал с периодом холодной погоды в регионе, когда потребление топлива в коммунальном и энергетическом секторах традиционно увеличивается, пишет ТАСС.

Ранее в течение этой зимы, отмечает компания, также фиксировались "пиковые" суточные отборы для отдельных дат — 24, 25, 26 и 31 декабря.

Сколько газа осталось в европейских ПХГ

Как следует из данных GIE, на 6 января в подземных хранилищах Европы находилось 58,9 млрд кубометров газа. В сообщении "Газпрома" уточняется, что это соответствует 58,1% от совокупной ёмкости европейских ПХГ и на 11,8 млрд кубометров меньше уровня годом ранее. Компания отдельно акцентирует, что общий объём запасов опустился ниже 60 млрд кубометров.

Что значит ускоренный отбор для рынка

Высокие темпы отбора сами по себе не равны дефициту, но сигнализируют о более жёстком балансе в период холодов: чем быстрее расходуются запасы, тем сильнее значение приобретают текущие поставки, импорт СПГ и погодный фактор в оставшейся части сезона.

Кроме того, низкий уровень запасов к концу зимы может усложнить задачу последующего заполнения хранилищ перед новым отопительным периодом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
