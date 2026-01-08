Энергоресурсы тают на глазах: Европа поставила антирекорд по отбору газа

По информации Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января из европейских ПХГ были отобраны максимальные для этих дней суточные объёмы за всю историю наблюдений.
В "Газпроме" подчёркивают, что рост нагрузки на хранилища совпал с периодом холодной погоды в регионе, когда потребление топлива в коммунальном и энергетическом секторах традиционно увеличивается, пишет ТАСС.
Ранее в течение этой зимы, отмечает компания, также фиксировались "пиковые" суточные отборы для отдельных дат — 24, 25, 26 и 31 декабря.
Как следует из данных GIE, на 6 января в подземных хранилищах Европы находилось 58,9 млрд кубометров газа. В сообщении "Газпрома" уточняется, что это соответствует 58,1% от совокупной ёмкости европейских ПХГ и на 11,8 млрд кубометров меньше уровня годом ранее. Компания отдельно акцентирует, что общий объём запасов опустился ниже 60 млрд кубометров.
Высокие темпы отбора сами по себе не равны дефициту, но сигнализируют о более жёстком балансе в период холодов: чем быстрее расходуются запасы, тем сильнее значение приобретают текущие поставки, импорт СПГ и погодный фактор в оставшейся части сезона.
Кроме того, низкий уровень запасов к концу зимы может усложнить задачу последующего заполнения хранилищ перед новым отопительным периодом.
В хрущёвке можно разместить полноценную гардеробную, даже если кажется, что места нет совсем. Достаточно одного нестандартного решения.