Ирак передал Basra Oil Company управление "Западной Курной — 2", где участвует ЛУКОЙЛ
Экономика

Правительство Ирака решило передать местной Basra Oil Company право управлять нефтедобывающими операциями на крупном месторождении "Западная Курна — 2", в проекте которого участвует российский ЛУКОЙЛ.

Ирак
Фото: commons.wikimedia.org by Media Office of the Prime Minister, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ирак

Решение оформлено как реализация условий сервисного договора на разработку месторождения, следует из сообщения пресс-службы премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, пишет ТАСС.

Что именно решил кабинет министров

В релизе говорится, что кабинет министров одобрил передачу Basra Oil Company функций управления нефтедобывающими операциями на "Западной Курне — 2". Подчёркивается, что это делается "в соответствии с положениями Договора об оказании услуг и развитии" — то есть речь идёт об изменении оператора/управляющей стороны в рамках действующей контрактной конструкции, а не о немедленной смене собственника доли.

Что предшествовало решению

Ещё 1 декабря министерство нефти Ирака приглашало ряд американских компаний к участию в тендере на право управления месторождением, но список претендентов публично не раскрывался. Ранее, в середине ноября, Bloomberg писал, что долю ЛУКОЙЛа в Ираке могут купить американские Chevron и ExxonMobil.

Контекст вокруг иностранных активов ЛУКОЙЛа в последние месяцы стал более напряжённым: в октябре США и Великобритания внесли компанию в санкционные списки, после чего ЛУКОЙЛ заявлял о намерении продать международные активы. 14 ноября представители компании сообщали, что ведут переговоры с несколькими потенциальными покупателями и объявят о сделке после финальных договорённостей и получения необходимых разрешений.

Почему Ирак может усиливать роль госкомпании

Передача операционных функций Basra Oil Company выглядит как способ зафиксировать управляемость проекта на стороне государства, особенно на фоне переговоров о возможной смене участника или перераспределении долей. Для Ирака это также уменьшает зависимость от решений внешних партнёров, если их присутствие осложняется санкционными и комплаенс-рисками.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
