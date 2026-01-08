Тракторы против башни: французские фермеры объявили войну соглашению с МЕРКОСУР

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Французские фермеры вывели тракторы к Эйфелевой башне, Триумфальной арке и попытались парализовать движение в центре Парижа. Акция стала ответом на подготовку торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки, которое сельхозпроизводители считают угрозой для своего рынка.

Фермеры
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Фермеры

Протест начался на рассвете и сопровождался перекрытием трасс вокруг столицы. Об этом сообщил профсоюз Coordination Rurale, организовавший выступление, пишет The Guardian.

Что произошло в Париже

В четверг фермеры начали блокировать ключевые автомагистрали на подступах к Парижу, а затем часть колонны прорвалась через полицейские кордоны и направилась к центральным районам. На улицах появились десятки тракторов, из-за чего движение оказалось затруднено вблизи главных туристических точек. Для аграриев важно было показать протест именно в "витрине" страны — там, где внимание СМИ и жителей максимально.

Почему фермеров возмутило соглашение ЕС — МЕРКОСУР

В пятницу страны Евросоюза должны голосовать по соглашению с Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Парагваем — участниками торгового блока МЕРКОСУР. Сторонники сделки указывают, что ратификация создаст общий рынок почти на 800 млн человек и расширит экспорт европейских товаров, включая автомобили, оборудование, вино и крепкий алкоголь.

Фермеры же опасаются, что либерализация торговли усилит конкуренцию со стороны более дешёвой сельхозпродукции из Южной Америки. Согласно их заявлениям, европейские производители работают в условиях более строгих требований и затрат, а значит, при росте импорта им будет сложнее удерживать цены и долю рынка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
