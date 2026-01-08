Инвестор Роджерс вышел из России временно: продал всё, но готов вернуться к покупкам

Американский инвестор Джим Роджерс сообщил, что полностью вышел из российских биржевых активов. Ранее он упоминал, что держал бумаги "ФосАгро", АФК "Система", "Аэрофлота", Мосбиржи и ОФЗ, и позиционировал эти вложения как долгосрочные.
При этом он подчёркивает, что не ставит крест на российском рынке и допускает возвращение к покупкам. Об этом он рассказал "РБК Инвестициям" и Радио РБК.
По словам инвестора, сейчас у него нет российских акций — он распродал весь пакет. Точной даты Роджерс не назвал, но уточнил, что сделка пришлась на октябрь-ноябрь 2025 года и прошла "как обычная", без дисконта.
Он объяснил, что действовал максимально просто: связался с брокером и дал поручение реализовать все позиции. При этом Роджерс допускает, что у инвесткомпании могли быть специальные регуляторные разрешения, поскольку он — нерезидент из "недружественной" юрисдикции: формально такая продажа не запрещена, но на практике может сопровождаться дополнительными нюансами.
После продажи, по словам Роджерса, у него остались рубли на Московской бирже, и выводить их он не планирует. Он объясняет это тем, что хочет сохранить "готовую" инфраструктуру для возможного возвращения: если появится желание снова покупать российские активы, средства уже будут на месте.
При этом, даже распродав бумаги, инвестор говорит, что смотрит на перспективы российского рынка позитивно и не исключает, что вернётся к инвестициям в будущем.
