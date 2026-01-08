Инвестор Роджерс вышел из России временно: продал всё, но готов вернуться к покупкам

Инвестор Джим Роджерс продал все российские акции, но оставил рубли на бирже

Американский инвестор Джим Роджерс сообщил, что полностью вышел из российских биржевых активов. Ранее он упоминал, что держал бумаги "ФосАгро", АФК "Система", "Аэрофлота", Мосбиржи и ОФЗ, и позиционировал эти вложения как долгосрочные.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

При этом он подчёркивает, что не ставит крест на российском рынке и допускает возвращение к покупкам. Об этом он рассказал "РБК Инвестициям" и Радио РБК.

Что именно продал Роджерс и когда

По словам инвестора, сейчас у него нет российских акций — он распродал весь пакет. Точной даты Роджерс не назвал, но уточнил, что сделка пришлась на октябрь-ноябрь 2025 года и прошла "как обычная", без дисконта.

Он объяснил, что действовал максимально просто: связался с брокером и дал поручение реализовать все позиции. При этом Роджерс допускает, что у инвесткомпании могли быть специальные регуляторные разрешения, поскольку он — нерезидент из "недружественной" юрисдикции: формально такая продажа не запрещена, но на практике может сопровождаться дополнительными нюансами.

Почему рубли он оставил на месте

После продажи, по словам Роджерса, у него остались рубли на Московской бирже, и выводить их он не планирует. Он объясняет это тем, что хочет сохранить "готовую" инфраструктуру для возможного возвращения: если появится желание снова покупать российские активы, средства уже будут на месте.

При этом, даже распродав бумаги, инвестор говорит, что смотрит на перспективы российского рынка позитивно и не исключает, что вернётся к инвестициям в будущем.