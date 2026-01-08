Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олимпийская чемпионка Вайцеховская назвала возвращение Костылевой клеймом
Растительная пища снижает риск рака молочной железы — диетолог Дианова
Исключение из важных встреч может быть предвестником сокращения — финансист Дмитрий
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор Марк Хинман
Георадар показал крупную подземную структуру возле пирамид Гизы — Sciencepost
Испанский журналист считает, что у Карседо в "Спартаке" всё получится
Глава швейцарских «Зеленых» потребовала объявить Трампа персоной нон грата
Квартира за 11 млн рублей стала самой дорогой покупкой на Wildberries
EWF выступила против дискриминации спортсменов по политическим признакам

Инвестор Роджерс вышел из России временно: продал всё, но готов вернуться к покупкам

Инвестор Джим Роджерс продал все российские акции, но оставил рубли на бирже
Экономика

Американский инвестор Джим Роджерс сообщил, что полностью вышел из российских биржевых активов. Ранее он упоминал, что держал бумаги "ФосАгро", АФК "Система", "Аэрофлота", Мосбиржи и ОФЗ, и позиционировал эти вложения как долгосрочные.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

При этом он подчёркивает, что не ставит крест на российском рынке и допускает возвращение к покупкам. Об этом он рассказал "РБК Инвестициям" и Радио РБК.

Что именно продал Роджерс и когда

По словам инвестора, сейчас у него нет российских акций — он распродал весь пакет. Точной даты Роджерс не назвал, но уточнил, что сделка пришлась на октябрь-ноябрь 2025 года и прошла "как обычная", без дисконта.

Он объяснил, что действовал максимально просто: связался с брокером и дал поручение реализовать все позиции. При этом Роджерс допускает, что у инвесткомпании могли быть специальные регуляторные разрешения, поскольку он — нерезидент из "недружественной" юрисдикции: формально такая продажа не запрещена, но на практике может сопровождаться дополнительными нюансами.

Почему рубли он оставил на месте

После продажи, по словам Роджерса, у него остались рубли на Московской бирже, и выводить их он не планирует. Он объясняет это тем, что хочет сохранить "готовую" инфраструктуру для возможного возвращения: если появится желание снова покупать российские активы, средства уже будут на месте.

При этом, даже распродав бумаги, инвестор говорит, что смотрит на перспективы российского рынка позитивно и не исключает, что вернётся к инвестициям в будущем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Недвижимость
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м
Наука и техника
Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м
Популярное
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров

В хрущёвке можно разместить полноценную гардеробную, даже если кажется, что места нет совсем. Достаточно одного нестандартного решения.

Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Постоянная потребность собаки во внимании вызывает усталость
Денежное дерево в квартире требует регулярной обрезки для сохранения формы
Олимпийская чемпионка Вайцеховская назвала возвращение Костылевой клеймом
Растительная пища снижает риск рака молочной железы — диетолог Дианова
В 2026 году люди будут чаще отказываться от жизни на автомате
Врачи в США остановили изъятие органов из-за движений пациента — Sciencepost
Светло-голубой, угольно-серый и белый расширяют ванную визуально — Southern Living
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Исключение из важных встреч может быть предвестником сокращения — финансист Дмитрий
Рваная челка вернулась в тренды зимы 2026 — Marie Claire
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.