Подростки среди пострадавших: профсоюзы подали жалобу на McDonald’s в Британии

Профсоюзы обвиняют McDonald's в домогательствах к подросткам-работникам
Экономика

По данным журналистов, в ресторанах McDonald's фиксировались случаи домогательств, причём среди работников были подростки.

Макдональдс
Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Макдональдс

Теперь профсоюзы пытаются добиться системных изменений через официальный механизм при правительстве. Об этом сообщает BBC.

Что произошло и кто подключился

Пять профсоюзных организаций вместе с Коалицией за корпоративную справедливость подали жалобу, указывая на "новые доказательства" проблем, связанных с гендерной дискриминацией и домогательствами в ресторанах McDonald's. Документ направили в Национальный контактный пункт Великобритании (НКП) — независимое подразделение при министерстве по делам бизнеса и торговли.

После первичной оценки НКП решил, что обращение заслуживает дальнейшего рассмотрения, и предложил сторонам медиацию — формат переговоров с участием посредника. В McDonald's заявили, что изучают информацию и думают о дальнейших шагах.

О чём именно говорится в жалобе

Профсоюзы утверждают, что речь идёт о "постоянной, глубоко укоренившейся гендерной дискриминации", а также о "неоднократных случаях" домогательств, где многие пострадавшие — подростки. Отдельный акцент — претензии к менеджменту: по версии авторов жалобы, руководство не всегда останавливало подобное поведение.

При этом министерство бизнеса и торговли подчеркнуло: само решение принять жалобу не означает признания вины компании и не является выводом о том, что McDonald's нарушил рекомендации ОЭСР. Если одна из сторон откажется от добровольной медиации, НКП продолжит рассмотрение обращения в более формальном порядке.

Что говорят профсоюзы и правозащитники

Президент Союза пекарей Иэн Ходсон назвал истории из расследования "ужасающими" и отметил важность того, чтобы голоса работников были услышаны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
