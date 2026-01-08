Подростки среди пострадавших: профсоюзы подали жалобу на McDonald’s в Британии

По данным журналистов, в ресторанах McDonald's фиксировались случаи домогательств, причём среди работников были подростки.
Теперь профсоюзы пытаются добиться системных изменений через официальный механизм при правительстве. Об этом сообщает BBC.
Что произошло и кто подключился
Пять профсоюзных организаций вместе с Коалицией за корпоративную справедливость подали жалобу, указывая на "новые доказательства" проблем, связанных с гендерной дискриминацией и домогательствами в ресторанах McDonald's. Документ направили в Национальный контактный пункт Великобритании (НКП) — независимое подразделение при министерстве по делам бизнеса и торговли.
После первичной оценки НКП решил, что обращение заслуживает дальнейшего рассмотрения, и предложил сторонам медиацию — формат переговоров с участием посредника. В McDonald's заявили, что изучают информацию и думают о дальнейших шагах.
О чём именно говорится в жалобе
Профсоюзы утверждают, что речь идёт о "постоянной, глубоко укоренившейся гендерной дискриминации", а также о "неоднократных случаях" домогательств, где многие пострадавшие — подростки. Отдельный акцент — претензии к менеджменту: по версии авторов жалобы, руководство не всегда останавливало подобное поведение.
При этом министерство бизнеса и торговли подчеркнуло: само решение принять жалобу не означает признания вины компании и не является выводом о том, что McDonald's нарушил рекомендации ОЭСР. Если одна из сторон откажется от добровольной медиации, НКП продолжит рассмотрение обращения в более формальном порядке.
Что говорят профсоюзы и правозащитники
Президент Союза пекарей Иэн Ходсон назвал истории из расследования "ужасающими" и отметил важность того, чтобы голоса работников были услышаны.